Mısır ve Mladenov'dan Gazze Üzerine Görüşme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mısır ve Mladenov'dan Gazze Üzerine Görüşme

24.01.2026 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır, Gazze'de ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını görüşmek üzere Mladenov ile telefonda görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin sürecin tamamlanmasını ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdulati ile Mladenov arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmede Gazze'deki son gelişmeler ve ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik yürütülen çabalar değerlendirildi.

Açıklamada, tarafların, İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesi, Refah Sınır Kapısı'nın iki yönlü olarak açılması ve uluslararası istikrar gücünün konuşlandırılması dahil olmak üzere, anlaşmanın ikinci aşamasında yer alan yükümlülüklerin hayata geçirilmesini ele aldığı belirtildi.

Abdulati, ikinci aşamanın tamamlanmasının, Gazze'de erken toparlanma sürecinin başlatılması ve yeniden imar çalışmalarının kademeli ve kapsamlı bir yaklaşımla yürütülmesi açısından temel bir adım olduğunu vurguladı.

Mısırlı Bakan, yeniden imar sürecinin, Gazze halkının gerçek ihtiyaçlarını esas alması gerektiğinin altını çizdi.

Mısır'ın, Gazze Ulusal Yönetim Komitesi'nin geçici bir idari yapı olarak üstlendiği görevlere tam destek verdiğini ifade eden Abdulati, bu sürecin Filistin yönetiminin Gazze'de yeniden görev ve sorumluluk üstlenmesinin önünü açacağını belirtti.

Görüşmede ayrıca, insani yardım ve acil desteklerin Gazze'ye engelsiz ve yeterli hızda ulaştırılmasının hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, Mladenov'un Mısır'ın bölgesel güvenlik ve istikrarın sağlanmasındaki rolünü takdir ettiği, ülkenin Barış Konseyi'ne katılımını önemli bir katkı olarak değerlendirdiği aktarıldı.

Taraflar, önümüzdeki dönemde Gazze'deki gelişmelere ilişkin yakın koordinasyon ve istişarelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güncel, Gazze, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır ve Mladenov'dan Gazze Üzerine Görüşme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evi tahliye etti ama mahkeme giderleri kiracıya yüklendi Evi tahliye etti ama mahkeme giderleri kiracıya yüklendi
Ağabeyinin ölüm haberini aldı, aynı gün kalp krizi geçirip hayatını kaybetti Ağabeyinin ölüm haberini aldı, aynı gün kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Kar engel olamadı: Nikah salonuna gidemeyen çiftin imzası evde atıldı Kar engel olamadı: Nikah salonuna gidemeyen çiftin imzası evde atıldı
İlk konut kredilerine kolaylık geliyor Detaylar netleşmeye başladı İlk konut kredilerine kolaylık geliyor! Detaylar netleşmeye başladı
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti’nin ’’saç örme’’ akımına destek verdi Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti'nin ''saç örme'' akımına destek verdi
Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi

16:21
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
15:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e Hatay eleştirisi: 3 yıldır neredeydin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e Hatay eleştirisi: 3 yıldır neredeydin?
14:43
Bunun adı saf kötülük Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
14:41
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
14:39
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş’i zora sokacak
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak
13:49
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan’ın ’’PKK’nın başındaki Türk’’ dediği isim
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın ''PKK'nın başındaki Türk'' dediği isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 16:48:05. #7.11#
SON DAKİKA: Mısır ve Mladenov'dan Gazze Üzerine Görüşme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.