Mısır ve Mladenov'dan Gazze Üzerine Görüşme

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin sürecin tamamlanmasını ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdulati ile Mladenov arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmede Gazze'deki son gelişmeler ve ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik yürütülen çabalar değerlendirildi.

Açıklamada, tarafların, İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesi, Refah Sınır Kapısı'nın iki yönlü olarak açılması ve uluslararası istikrar gücünün konuşlandırılması dahil olmak üzere, anlaşmanın ikinci aşamasında yer alan yükümlülüklerin hayata geçirilmesini ele aldığı belirtildi.

Abdulati, ikinci aşamanın tamamlanmasının, Gazze'de erken toparlanma sürecinin başlatılması ve yeniden imar çalışmalarının kademeli ve kapsamlı bir yaklaşımla yürütülmesi açısından temel bir adım olduğunu vurguladı.

Mısırlı Bakan, yeniden imar sürecinin, Gazze halkının gerçek ihtiyaçlarını esas alması gerektiğinin altını çizdi.

Mısır'ın, Gazze Ulusal Yönetim Komitesi'nin geçici bir idari yapı olarak üstlendiği görevlere tam destek verdiğini ifade eden Abdulati, bu sürecin Filistin yönetiminin Gazze'de yeniden görev ve sorumluluk üstlenmesinin önünü açacağını belirtti.

Görüşmede ayrıca, insani yardım ve acil desteklerin Gazze'ye engelsiz ve yeterli hızda ulaştırılmasının hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, Mladenov'un Mısır'ın bölgesel güvenlik ve istikrarın sağlanmasındaki rolünü takdir ettiği, ülkenin Barış Konseyi'ne katılımını önemli bir katkı olarak değerlendirdiği aktarıldı.

Taraflar, önümüzdeki dönemde Gazze'deki gelişmelere ilişkin yakın koordinasyon ve istişarelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.