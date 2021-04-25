Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kuzey Irak'taki operasyonuyla, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan KCK sözde Yürütme Konseyi Üyesi Dalokay Şanlı etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, örgütün sözde en üst yönetim mekanizması "KCK Yürütme Konseyi" ve silahlı kanadın yönlendirdiği "HPG Konsey" üyesi olan Sinan Mirhan kod adlı Dalokay Şanlı, örgüte Yunanistan'da katıldı. Şanlı, etkisiz hale getirilmeden önce Türkiye'de gerçekleştirilmesi planlanan sabotaj, suikast ve fedai türü eylemlerde yer alacak terör örgütü mensuplarının yetiştirildiği, eylem talimatlarının verildiği "Apollo Akademileri" yönetiminde yer alıyordu.

Terör örgütünün sözde istihbarat yapılanmasında öne çıkan yöneticiler arasında yer alan Şanlı'nın, Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) içindeki silahlı örgütlerle birlikte Türkiye'deki metropollere yönelik planlanan eylemlerin organizatörü olduğu kaydedildi.

Kaynaklar, Dalokay Şanlı'nın Türkiye'de yaz aylarında gerçekleşen orman yangınlarıyla gündeme gelen "Ateşin Çocukları" adlı oluşumun eylemlerini yönlendiren sözde sorumlu düzeydeki örgüt mensubu olduğunu aktardı.

Geçmiş dönemde, Avrupa'da faaliyet yürüten Şanlı'nın, KCK sözde Yürütme Konseyi'nin en genç üyelerinden biri olarak, sözde Almanya ve Belçika sorumluluğu gibi görevlerin yanı sıra, KCK sözde Avrupa Meclisi Yürütme Kurulu üyeliği, KCK sözde Avrupa Yürütmesi Sözcülüğü ve KCK sözde Avrupa Mali Sorumluluğu gibi örgütün yurt dışı ayağındaki en kritik görevleri üstlendiği öğrenildi.

Avrupa Birliği tarafından Fransa'daki mal varlıkları dondurulan Şanlı, 2016 yılında Irak'a geçtikten sonra örgütün silahlı kanadında hızla yükseldi.

MİT tarafından Avrupa'daki faaliyetleri uzun süre takip edilen Dalokay Şanlı'nın, silahlı faaliyetleri yönlendirmek üzere Gara alanına geçtiğinin tespit edildiğini belirten Kaynaklar, MİT'in sahadaki ajanları aracılığıyla Şanlı'nın Türkiye'deki metropollerde canlı bomba ve stratejik tesislere yönelik sabotaj eylemleri planladığı istihbaratını alması sonrasında operasyon yapılmasına karar verildiğini kaydetti.

Kaynaklar, sahadaki ajanlar vasıtasıyla KCK sözde Yürütme Konseyi üyesi Şanlı'nın, örgüt mensuplarıyla toplantı yapmaya gittiğinin tespit edilmesinin ardından, sivillerden uzaklaştıktan sonra gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı. - ANKARA