Moda Tasarımcı Dilek Hanif Kocatepe Sohbetleri'nde

01.02.2026 12:44
Dilek Hanif, kadın kursiyerlerle buluşarak moda ve kültürel miras konularında bilgi verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) "Kocatepe Sohbetleri" kapsamında moda tasarımcısı Dilek Hanif kadınlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocatepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, ABB bünyesindeki BELMEK kursiyerlerinin el emeği ürünlerinden oluşan "Moda Koridoru" sergisinin açılışıyla başladı.

Açılışta, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş, ABB Başkanvekili Faruk Köylüoğlu ve Dilek Hanif, kursiyerlerin çalışmalarını inceledi.

Ankara'ya ikinci kez geldiğini ve kendisine gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu belirten Hanif, "Her sene daha da iyi ve güzel şeyler görüyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Nallıhan'ın iğne oyalarını yapan kursiyerler bu sene daha da ilerlemişler. Hakikaten çok başarılı işler bulunuyor. Gerçekten dünya çapında bir işçiliğimiz var." ifadelerini kullandı.

Stil ve marka danışmanı Sertaç Darcan moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide ise Dilek Hanif, uluslararası başarılarından tasarım süreçlerindeki ilham kaynaklarına kadar pek çok konuda katılımcılara bilgi verdi.

"Kültürel mirasın korunması için önemli"

Hanif ile söyleşiye katılan ABB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu ise BELMEK gibi kamusal üretim alanlarının istihdam ve kültürel mirasın korunması açısından önemli rol oynadığını vurguladı.

BELMEK'lerin yılda 30 bin kadın kursiyer yetiştirdiğini ve UNESCO "Öğrenen Şehirler Küresel Ağı"na katıldığını belirten Köroğlu, bu sayede kültürel mirasın dünyaya tanıtılacağını kaydetti.

Moderatör Darcan da BELMEK'in kadın istihdamına büyük katkı sağladığına dikkati çekti.

Kaynak: AA

Moda Tasarımcı Dilek Hanif Kocatepe Sohbetleri'nde
