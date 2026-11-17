Moğolistan'da Cumhurbaşkanı Ukhnaa Khurelsukh hakkında ortaya atılan yolsuzluk iddiaları siyasi krize dönüştü.

Muhalefetteki Demokrat Parti, Khurelsukh'un başbakanlık yaptığı 2019 yılında bir demir yolu ihalesi karşılığında 25 milyon dolar rüşvet aldığı iddiasını gündeme taşıdı.

Muhalefet, cumhurbaşkanının yanı sıra iktidar partisindeki bazı üst düzey isimleri de yolsuzluk, kayırmacılık ve kamu kaynaklarını zimmete geçirmekle suçladı.

Söz konusu iddiaların ardından Khurelsukh ve diğer yetkililer hakkında soruşturma başlatılması çağrısında bulunuldu.

CUMHURBAŞKANI İSTİFA EDECEĞİNİ AÇIKLADI

Artan suçlamaların ardından Cumhurbaşkanı Khurelsukh, görevinden ayrılma kararı aldığını duyurdu.

Hakkındaki yolsuzluk iddialarını reddeden Khurelsukh, suçlamaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Adının temize çıkarılması için istifa etmeye hazır olduğunu belirten Moğolistan Cumhurbaşkanı'nın açıklaması, ülkedeki siyasi krizi yeni bir aşamaya taşıdı.

GÖZLER 126 ÜYELİ PARLAMENTODA

Moğolistan yasalarına göre cumhurbaşkanının istifa kararının geçerli olabilmesi için parlamentonun onayı gerekiyor.

Bu nedenle Khurelsukh'un istifa açıklaması, görevinden resmen ayrıldığı anlamına gelmiyor.

126 üyeli parlamentonun kararı, ülkedeki siyasi sürecin nasıl ilerleyeceğini belirleyecek.

İSTİFA ONAYLANIRSA YENİ SEÇİME GİDİLECEK

Parlamentonun istifayı onaylaması halinde cumhurbaşkanlığı görevini geçici olarak parlamento başkanı üstlenecek.

Moğolistan'daki yasal düzenlemeler uyarınca dört ay içinde yeni cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılması gerekiyor.

Böylece Khurelsukh'un istifasının kesinleşmesi durumunda ülke, yeni bir seçim sürecine girecek.

YOLSUZLUK İDDİALARI SİYASİ KRİZE DÖNÜŞTÜ

Cumhurbaşkanına yöneltilen suçlamalar, Moğolistan'da iktidar ve muhalefet arasındaki gerilimi artırdı.

Muhalefet, yalnızca Khurelsukh'un değil, iktidar partisindeki diğer üst düzey isimlerin de yolsuzluk iddiaları kapsamında incelenmesini talep ediyor.

Khurelsukh ise suçlamaları reddederek görevinden ayrılma kararının adını temize çıkarma amacı taşıdığını savunuyor.

Ülkede şimdi gözler, cumhurbaşkanının siyasi geleceğini belirleyecek parlamento kararına çevrildi.