Mousa Dembele, Guangzhou R&f'e Transfer Oldu
13 dakika önce
Premier Lig takımlarından Tottenham'da forma giyen Belçikalı futbolcu Mousa Dembele, Çin ekibi Guangzhou R&F'e transfer oldu.
Premier Lig takımlarından Tottenham
'da forma giyen Belçikalı futbolcu Mousa Dembele, Çin
ekibi Guangzhou
R&F'e transfer oldu. Guangzhou R&F, Dembele ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Avrupa
futbolunun yıldız isimlerinden biri daha yolunu Çin'e çevirdi. Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da oynayan Belçikalı futbolcu Mousa Dembele, Çin Ligi temsilcilerinden Guangzhou R&F'e transfer oldu. İngiliz kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki futbolcunun transferi için Çin temsilcisiyle anlaşma sağlandığı belirtildi. Dembele'nin sezon sezonu Tottenham ile sözleşmesi sona erecekti. Çin Kulübü Guangzhou R&F de Dembele ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını kamuoyuna duyurdu.
2012 yılında Fulham
'dan transfer edilen yıldız futbolcu, Tottenham formasıyla çıktığı 250 müsabakada rakip fileleri 10 gol kez havalandırırken, 12 de asist yaptı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:51 Kaynak: İHA
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