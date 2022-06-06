MSB: 11 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB: 11 terörist etkisiz hale getirildi

06.06.2022 17:15
MSB: 11 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca (MSB), Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca (MSB), Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 11 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 11 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek" denildi.


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Kaynak: DHA

Fırat, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB: 11 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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