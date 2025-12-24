Muammer Sevgili İçin Gıyabi Cenaze Namazı - Son Dakika
Muammer Sevgili İçin Gıyabi Cenaze Namazı

Muammer Sevgili İçin Gıyabi Cenaze Namazı
24.12.2025 16:01
Samsun'da kaybolan balıkçı Muammer Sevgili için gıyabi cenaze namazı kılındı, hala bulunamadı.

SAMSUN'da geçen yıl denize açıldıkları teknesi batmış halde bulunan, kendisine ise ulaşılamayan balıkçı Muammer Sevgili (52) için olayın yıl dönümünde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Çarşamba ilçesi Costal Limanı'ndan 22 Aralık 2024 tarihinde denize açılıp Yeşilırmak önlerine ilerleyen Muammer Sevgili ve Halil Kayış'ın (45) bulunduğu 'Muratım 55' isimli balıkçı teknesinden haber alınamadı. Yakınlarının başvurusu üzerine arama çalışması başlatıldı. 26 Aralık 2024 tarihinde limandan yaklaşık 1100 metre açıkta 9 metre derinlikte ulaşılan tekne kıyıya çekildi. Halil Kayış'ın cansız bedeni ise 27 Aralık'ta gece saatlerinde Karabahçe Mahallesi sahilinde bulundu. Muammer Sevgili'ye ise aradan geçen bir yıla rağmen ulaşılamadı.

Balıkçı Sevgili için bugün ilçeye bağlı Karabahçe Mahallesi Camii'nde öğle namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Sevgili için dua edildi.

Kaynak: DHA

Muammer Sevgili İçin Gıyabi Cenaze Namazı

SON DAKİKA: Muammer Sevgili İçin Gıyabi Cenaze Namazı - Son Dakika
