Mübadele Anma Etkinliği Tekirdağ'da Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mübadele Anma Etkinliği Tekirdağ'da Gerçekleşti

Mübadele Anma Etkinliği Tekirdağ\'da Gerçekleşti
30.01.2026 22:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da, 1923 mübadelesinin 103. yılı anma etkinliği düzenlendi, belgesel ve konser ile sona erdi.

Tekirdağ'da, Türkiye ile Yunanistan arasında 1923'te gerçekleştirilen mübadelenin 103. yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Tekirdağ Kent Konseyi ile Trakya ve Işıklar Köyü Selanikliler Mübadilleri ve Balkan Türkleri Derneğince Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tekirdağ Kent Konseyi Başkanı Berrin Başol, yaptığı konuşmada, mübadele sürecinde yaşanan göç ve ayrılıkların ortak hafızanın önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Mübadeleyle Türkiye'ye gelen ailelerin, geldikleri toprakların kültürünü Trakya'ya ve ülkenin dört bir yanına taşıdığını belirten Başol, bu ailelerin üretimleri, çalışkanlıkları ve gelenekleriyle yaşadıkları yerlere değer kattığını ifade etti.

Trakya ve Işıklar Köyü Selanikliler Mübadilleri ile Balkan Türkleri Derneği Başkanı Oktay Ceylan da göç sürecinde Türklerin önemli kayıplar verdiğini, unutulmaz acılar yaşandığını anlattı.

Konuşmaların ardından mübadele sürecinde yaşanan göç ve ayrılıkları konu alan belgesel gösterimi yapıldı.

Etkinlik, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın verdiği konserle sona erdi.

Kaynak: AA

Belgesel, Tekirdağ, Etkinlik, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mübadele Anma Etkinliği Tekirdağ'da Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Azerbaycan’dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek Azerbaycan'dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek
Restoran ve kafelerde yeni dönem Resmen yasaklandı Restoran ve kafelerde yeni dönem! Resmen yasaklandı
Burkina Faso’da tüm siyasi partiler feshedildi Burkina Faso'da tüm siyasi partiler feshedildi
Trump’tan uyuşturucuyla mücadele için tarihi kararname Trump'tan uyuşturucuyla mücadele için tarihi kararname
Trump’tan gündem yaratacak Kanada kararı: Tüm uçakların sertifikasını iptal etti Trump'tan gündem yaratacak Kanada kararı: Tüm uçakların sertifikasını iptal etti
Trump, Tahran yönetimini uyardı: Nükleer silah yok ve protestocuları öldürmeyi bırakın Trump, Tahran yönetimini uyardı: Nükleer silah yok ve protestocuları öldürmeyi bırakın

22:11
Altın ve gümüş fiyatlarında büyük çöküş
Altın ve gümüş fiyatlarında büyük çöküş
20:40
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
20:32
Şeytanın aklına gelmez Altın üretim atölyesine güzellik merkezi süsü vermişler
Şeytanın aklına gelmez! Altın üretim atölyesine güzellik merkezi süsü vermişler
20:13
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz
19:31
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun
18:09
Sele teslim olan Mersin’den korkutan görüntüler
Sele teslim olan Mersin'den korkutan görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 23:32:10. #7.11#
SON DAKİKA: Mübadele Anma Etkinliği Tekirdağ'da Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.