Son Dakika Haberleri: " Müchevherden Daha Değerli, Kaybolmaz Ya Da Çalınmaz"

" Müchevherden Daha Değerli, Kaybolmaz Ya Da Çalınmaz"

18 dakika önce

Dövme sektörünün öncülerinden Golden Arrow, 12-13-14 Nisan tarihlerinde Grand Pera, Beyoğlu' nda "İstanbul Tattoo Convention" ile, Dünyanın önemli sanatçılarını dövme sanatı tutkunları ile yine bir araya getiriyor.

Bu sene 5.'si gerçekleşecek Festival tadındaki Fuar'a, İran, Rusya, Ingiltere, Irlanda, Ukranya ve Almanya gibi dünyanın birçok yerinden ünlü dövme sanatçıları katılıyor. Ayrıca Türkiye'nin birçok şehrinden gelen tanınmış dövme sanatçıları da "İstanbul Tattoo Convention" katılımcıları arasında. Yurt dışında yapılan dövme fuarlarına katılan ünlü dövme sanatçıları, etkinlik boyunca renkli ve desenli dövmeleri ile fuara renk katacaklar.

12, 13 ve 14 Nisan tarihlerinde Grand Pera, Beyoğlu'nda düzenlenecek "İstanbul Tattoo Convention" nın en büyük sürprizi ise şüphesiz "Dövme Kraliçesi 2019" un seçilmesi.Ziyaretçiler, birçok ülke ile Türkiye' nin her şehrinden fuara gelen tanınmış Türk sanatçıların benzersiz dövme eserlerinin yarışacağı "Dövme Yarışmaları" nın yanı sıra, dot-line, geometrik, old school, portre, siyah & beyaz dövme, renkli dövme, özgün tarz ve new school dövme gibi tüm kategorilerde, sanatçılar en iyisi olmak için birbirleri ile yarışacaklar. Dövme sanatının en ince ayrıntısını bulabilecekleri bu fuarda, sanatçıların geleneksel ve modern tekniklerini de uygulamalı olarak izleme ayrıcalığına sahip olacaklar.

Festivale katılacak dövme tutkunlarına, 3 gün sürecek etkinlik boyunca dövme de yapacak olan sanatçılar, bu yıl oldukça kalabalık geçmesi planlanan fuar için her türlü hazırlığı yaptılar.

"İstanbul Tattoo Convention" etkinliğinin fikir babası ve aynı zamanda uygulayıcısı olma özelliğini taşıyan Golden Arrow, yılda bir kez gerçekleşen bu görsel show' un parçası olmak için tüm dövme tutkunlarını Grand Pera' ya bekliyor….

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:35 Kaynak: Bültenler

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