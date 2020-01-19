Mucur'a yeni belediye hizmet binası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mucur'a yeni belediye hizmet binası - Son Dakika

Mucur'a yeni belediye hizmet binası

7 saat önce

Mucur Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, ilçenin önemli bir ihtiyacı olan yeni belediye hizmet binası inşaatına başladıklarını bildirdi.

Mucur'a yeni belediye hizmet binası, System.String[]

Mucur Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, ilçenin önemli bir ihtiyacı olan yeni belediye hizmet binası inşaatına başladıklarını bildirdi.

Mucur Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yılmaz, yeni belediye hizmet binası inşaat alanında incelemelerde bulundu.

İlçeyle ilgili projeler hazırlarken, yeni bir belediye hizmet binasına gereksinim olduğunu tespit ettiklerini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yeni yıl ile belediye hizmet binası projemizi de tamamladık. Belediyenin tüm birimlerinin aktif olarak çalışabileceği bir bina tasarladık. Mucur Belediyesi yeni hizmet binasının yapılacağı inşaat alanına ilk kazmayı vurduk. Mucur'a yakışan tam teşekküllü yeni binamıza kısa sürede kavuşacağız. Yıllardır konuşulan ancak bir türlü hayata geçirilemeyen yeni belediye hizmet binasını en kısa sürede bitirmeyi hedefliyoruz. Binamız ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun."

Atılgan Yılmaz, Mucur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 12:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bursa'da intihara kalkışan adamı, vatandaşlar gülerek izledi
Zirve öncesi aile fotoğrafı çekimi sırasında Macron'un telaşlı tavrı dikkat çekti Son dakika: Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanlarının tamamı serbest bırakıldı Yiyecek arayan kurtlar sokak köpeğini parçaladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 19:46:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mucur'a yeni belediye hizmet binası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]