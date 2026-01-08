Mudanya'da Lodos Ağaç Devrip Elektrik Hatlarını Tehlikeye Attı - Son Dakika
3-sayfa

Mudanya'da Lodos Ağaç Devrip Elektrik Hatlarını Tehlikeye Attı

08.01.2026 14:00
Mudanya'da şiddetli lodos nedeniyle devrilen ağaç, elektrik tellerine yaslandı. Ekipler önlem aldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan şiddetli lodos nedeniyle bir ağaç devrildi. Devrilen ağaç, elektrik tellerine yaslanarak tehlikeye yol açtı.

Olay, Mudanya ilçesi Güzelyalı Eğitim Mahallesi Eski Mezarlık mevkiinde meydana geldi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağaç, bölgedeki elektrik hatlarına yaslandı. Vatandaşlar durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Uludağ Elektrik ekipleri ile Mudanya İtfaiyesi sevk edildi.

Ekipler, muhtemel bir tehlikenin önüne geçmek amacıyla elektrik tellerine yaslanan ağacı kontrollü şekilde keserek güvenli alana aldı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

15:49
