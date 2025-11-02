Mudurnu'da Domuza Çarpan Araçta Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mudurnu'da Domuza Çarpan Araçta Sürücü Yaralandı

Mudurnu\'da Domuza Çarpan Araçta Sürücü Yaralandı
02.11.2025 23:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mudurnu'da aniden yola fırlayan domuz, otomobille çarpıştı; sürücü hafif yaralandı, domuz telef oldu.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde aniden yola fırlayan domuza çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken, domuz telef oldu.

Aniden yola çıkan domuz, trafiği birbirine kattı. Kaza, Bolu'da Mudurnu- Taşkesti karayolu Çevreli köyü yol ayrımı yakınlarında meydana geldi.

YOLA ÇIKAN DOMUZ KAZAYA NEDEN OLDU

Yalçın Kalkan idaresindeki otomobil, yola aniden çıkan domuza çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçtaki sürücü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücüye sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahale yapılırken, domuzun çarpmanın etkisiyle telef olduğu öğrenildi. Araçta ağır hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Otomobil, Mudurnu, 3-sayfa, Güncel, Kaza, bolu, kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mudurnu'da Domuza Çarpan Araçta Sürücü Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü
Böyle şaka olmaz gerçekten Doktorun aklını aldı Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı
İlk kez o ülke uyguladı Nesiller arası sigara yasağı İlk kez o ülke uyguladı! Nesiller arası sigara yasağı
Galatasaray, ligde 22 maç sonra gol bulamadı Galatasaray, ligde 22 maç sonra gol bulamadı
Bira kasalarıyla haç işareti yapan 3 kişiye gözaltı Bira kasalarıyla haç işareti yapan 3 kişiye gözaltı
İstanbul’un göbeğinde dehşet Yüksek sesli müzik kavgası kanlı bitti İstanbul'un göbeğinde dehşet! Yüksek sesli müzik kavgası kanlı bitti

23:16
Sadettin Saran’dan İsmail Yüksek’e sürpriz
Sadettin Saran'dan İsmail Yüksek'e sürpriz
22:59
Serdal Adalı derbi biter bitmez Orkun Kökçü’yü odasına çağırdı
Serdal Adalı derbi biter bitmez Orkun Kökçü'yü odasına çağırdı
22:58
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde maçın sonuna damga vuran tartışma
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde maçın sonuna damga vuran tartışma
22:18
Fenerbahçe’den Beşiktaş’a olay yaratacak göndermeler
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratacak göndermeler
22:17
Sen neymişsin Tedesco Adını Fenerbahçe tarihine yazdırdı
Sen neymişsin Tedesco! Adını Fenerbahçe tarihine yazdırdı
22:00
5 gol, 2 kırmızı kart Tarihi derbide Fenerbahçe 2-0’dan geri dönerek Beşiktaş’ı devirdi
5 gol, 2 kırmızı kart! Tarihi derbide Fenerbahçe 2-0'dan geri dönerek Beşiktaş'ı devirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2025 23:35:36. #7.13#
SON DAKİKA: Mudurnu'da Domuza Çarpan Araçta Sürücü Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.