Bolu'nun Mudurnu ilçesinde aniden yola fırlayan domuza çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken, domuz telef oldu.
Aniden yola çıkan domuz, trafiği birbirine kattı. Kaza, Bolu'da Mudurnu- Taşkesti karayolu Çevreli köyü yol ayrımı yakınlarında meydana geldi.
Yalçın Kalkan idaresindeki otomobil, yola aniden çıkan domuza çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçtaki sürücü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücüye sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahale yapılırken, domuzun çarpmanın etkisiyle telef olduğu öğrenildi. Araçta ağır hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Mudurnu'da Domuza Çarpan Araçta Sürücü Yaralandı - Son Dakika
