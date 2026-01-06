Muğla Çağrı Merkezi'nden 295 Bin Yanıt - Son Dakika
Muğla Çağrı Merkezi'nden 295 Bin Yanıt

06.01.2026 17:16
Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2025 boyunca 295 bin çağrıya yanıt vererek %98 başarı sağladı.

Muğla'da, Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi'nin, 2025 yılı boyunca vatandaşlardan gelen 295 bin 307 çağrıya yanıt verdiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 7 gün 24 saat esasına göre 444 48 01 numaralı hat üzerinden hizmet veren merkez, aynı dönemde 45 bin 764 iş emri oluşturdu ve iletilen taleplerin yüzde 98'ini sonuçlandırarak vatandaşlara anında geri dönüş sağladı.

Yalnızca Muğla'dan değil Türkiye'nin farklı bölgelerinden de başvurular ulaştırılan çağrı merkezine iletilen talep, öneri ve bildirimler kayıt altına alınarak ilgili birimlere yönlendiriliyor. Süreç, sistem üzerinden takip edilerek vatandaşlara olumlu ya da olumsuz geri dönüş sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, çağrı merkezinin vatandaşla belediye arasındaki en önemli iletişim kanallarından biri olduğunu belirtti.

Aras, amaçlarının Muğla'nın her noktasında yaşayan vatandaşların belediyeye kolayca ulaşabilmesini ve sorunlarına en kısa sürede çözüm üretilmesini sağlamak olduğuna işaret ederek, bu anlayışla çağrı merkezini sürekli geliştirerek vatandaş memnuniyetini esas alan hizmetleri kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Güncel, Muğla, Son Dakika

19:52
19:35
19:22
19:16
18:58
17:29
Muğla Çağrı Merkezi'nden 295 Bin Yanıt
