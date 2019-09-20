Son Dakika Haberleri: Muğla'da 15 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Muğla'da 15 düzensiz göçmen yakalandı

9 dakika önce

Muğla'nın Datça ve Milas ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye hazırlanan 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'da 15 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Muğla'nın Datça ve Milas ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye hazırlanan 15 düzensiz göçmen yakalandı.


Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Datça'nın Hurmabükü Koyu'nda yasa dışı geçişleri önleme faaliyetleri kapsamında, Yunanistan'a gitme hazırlığındaki Suriye, Filistin ve Mısır uyruklu 9 düzensiz göçmeni denize açılmadan yakaladı.

Datça Limanı'na getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edilecek.

Milas'ın Çökertme Koyu'nda ise devriye görevi yapan ekipler, fiber tekneyle kaçmayı planlayan 6 Irak uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, jandarma ekiplerine teslim edildi.

Yunanistan, Milas, Datça, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbullular dikkat! Pazar günü bazı yollar trafiğe kapalı olacak
HDP'nin önünde eylem yapan acılı anneyi tehdit eden, adam gözaltına alındı Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı: Piyasadan 2.1 milyar dolar çekilecek İstanbul trafiği kilit! Yoğunluk yüzde 80'i aştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 21:08:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla'da 15 düzensiz göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]