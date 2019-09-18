Son Dakika Haberleri: Muğla'da 44 düzensiz göçmen yakalandı
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Muğla'da 44 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 44 düzensiz göçmen ve bir organizatör yakalandı.

Muğla'da 44 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 44 düzensiz göçmen ve bir organizatör yakalandı.


Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Yalıkavak ve Akyarlar açıklarında seyir halindeki 4 lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.


Durdurulan lastik botlarla, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu Suriye, Togo, Nijerya, Haiti, Gana, Mali, Somali ve Filistin uyruklu 44 kişinin olduğu belirlendi.


Sahil Güvenlik botuna alınan düzensiz göçmenler, Turgutreis İskelesi'ne götürüldü. Ekipler, yasa dışı geçişe aracılık ettiği gerekçesiyle Türk organizatörü de gözaltına aldı.

Güney Ege, Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:20 Kaynak: AA
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