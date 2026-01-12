Muğla\'da Bacadan Duman Alarmı

Muğla'nın Menteşe ilçesi Karamehmet Mahallesi Dikmen Sokak'ta bir evden yükselen yoğun duman, ekipleri alarma geçirirken, dumanın bacadan kaynaklı olduğu belirlendi.

Olay;Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Karamehmet Mahallesi Dikmen Sokak'ta gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, müstakil bir evin bacasından çıkan yoğun duman mahalle sakinlerini alarma geçirdi. Dumanı yangın sanan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir İtfaiye ekipleri ve 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler tarafından yapılan kontrollerde, herhangi bir yangın olmadığı, yoğun dumanın bacadan kaynaklandığı belirlendi. Ekipler, muhtemel bir risk ihtimaline karşı gerekli incelemeleri yaparken, durumun güvenli olduğunun tespit edilmesiyle müdahaleye gerek kalmadı. - MUĞLA