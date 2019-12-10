Muğla'da, "İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı"nın yıllık bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Menteşe ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB) Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı görevlisi Hakan Yıldırım, eğitim, istihdam ve sosyal politikalar sektörel operasyonel programını yürüttüklerini söyledi.

Yıldırım, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefinde kullanılan katılım öncesi mali yardım aracı kapsamındaki kısaca 'IPTA' olarak adlandırılan fonların, sistematik, verimli ve etkin olarak kullanılması amacıyla belirlenen ve 9 sektör altında yürütülen operasyonel programlar içerisinden eğitim, istihdam ve sosyal politikalar sektörel operasyonel programını yürüttüklerini anlattı.

Programla, Türkiye'nin Avrupa sosyal modeli yolunda ilerlemesine, istihdam ve sosyal politika alanlarında AB müktesebatıyla uyumuna önemli bir katkı sağlamayı hedeflediklerine değinen Yıldırım, şöyle konuştu:

"2025 yılının sonuna geldiğimizde 250 binin üzerinde vatandaşımıza yönelik hizmet ve eğitimler verilmesine ve böylece vatandaşımızın istihdam ve istihdam edebilirliğini artırmayı, 25 binin üzerinde kamu çalışanının eğitilmesine, 50 binin üzerinde vatandaşımıza mesleki eğitim sertifikası verilmesine, farkındalık artırma çalışmaları kapsamında 400 bin vatandaşımıza ulaşılmasını, 325 binin üzerinde dezavantajlı öğrenciye finansal destek sağlamayı amaçlıyoruz."

Muğla Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan da ülkenin istihdam ve iş gücü piyasasının eksikliklerinin giderilmesi, sosyal politikaların etkinliğinin artırılması hedefiyle yürütülen program ile insana yakışır işlerin geliştirilmesi, sosyal diyaloğun artırılması ve eğitim öğretim sistemlerinin kalitesinin herkes tarafından erişilebilirliğin artırılmasına yönelik projeler yürütüldüğünü anlattı.

Toplantıda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı yetkilileri, projelere ilişkin katılımcıları bilgilendirdi.