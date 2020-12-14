Muğla'da kuvvetli yağış etkili oluyor - Son Dakika

Muğla'nın merkez ve kıyı ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi, tarım arazileri su altında kaldı.

Menteşe ilçesinde hayatı olumsuz etkileyen ve halen devam eden sağanakta tarım arazileri su altında kaldı.

İlçenin Düğerek, Yaraş, Ortaköy, Yeniköy mahalleleri ile Karabağlar Yaylası mevkisindeki bazı tarım alanlarını da su bastı, bu mahallelerde yollar da su altında kaldı.

Sağanak nedeniyle bazı ev ve site bahçeleri de suya gömüldü.

Menteşe'deki Asar Dağı'nda bulunan ve hafta sonu aşırı yağışlar nedeniyle zarar gören Türk Bayrağı ise Menteşe Belediyesi ekiplerince yenisiyle değiştirildi.

Merkez ilçe Menteşe'de son 24 saatte metrekareye 118 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.

Ula'ya 210 kilogram yağdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Ula ilçesine ise son 24 saatte 210 kilogram yağış düştü. İlçede bazı yollarda hasar oluştu. Bazı evlerin bodrum katlarını su bastı.

Ula'da bir ahırı su basması nedeniyle ise iki koyunun telef olduğu bildirildi.

Bodrum'da taşkın

Yalıkavak Mahallesi'nde rögarlar taştı, bölgedeki 20'ye yakın iş yerini su bastı. Vatandaşlar, belediye ve itfaiye ekipleri bölgede temizlik çalışması yaptı. Kumbahçe sahiline yağışın etkisiyle yosun birikti.

Cumhuriyet Caddesi'nde denize bakan işletmelerin önlerine suların sürükleyerek biriktirdiği yosun ve çakıl iş yeri sahiplerince temizlendi.

Marmaris'te denize çamur aktı

Son 24 saatte metrekare başına 79,5 kilogram yağışın düştüğü Marmaris ilçesinde derelerden gelen çamurlu su, bazı bölgelerde denizin rengini kahverengiye dönüştürdü.

İlçede sağanak nedeniyle 3 ağaç devrildi. Marmaris Belediye ekipleri devrilen ağaçları kaldırdı.

Ölüdeniz turkuaz rengiyle etkiliyor

Fethiye ilçesinde sağanak nedeniyle dünyaca ünlü Ölüdeniz, turkuaz renge dönüştü. Sahile vuran dalgalar ile denizin turkuaz rengi eşsiz bir manzara meydana geldi.

Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi'nde de bazı tarım arazileri, narenciye ve nar bahçeleri de suyla doldu.

Hafta sonundan itibaren kentteki bir çok su baskınına müdahale eden Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, bazı noktalardaki su tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

İl genelinde sağanak devam ediyor.