Muğla'nın alabalık üretimi 21 bin tona çıktı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Muğla'nın alabalık üretimi 21 bin tona çıktı - Son Dakika Ekonomi

Muğla'nın alabalık üretimi 21 bin tona çıktı

11 dakika önce

-Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak ilçe ziyaretlerinin sonuncusu Dalaman ilçesinde yaptığı açıklamada, Akköprü Barajında Alabalık üretimi izni verilmesinin ardından Muğla'nın alabalık üretiminin 21 bin tona çıktığını açıkladı.

Muğla'nın alabalık üretimi 21 bin tona çıktı, System.String[]

- Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak ilçe ziyaretlerinin sonuncusu Dalaman ilçesinde yaptığı açıklamada, Akköprü Barajında Alabalık üretimi izni verilmesinin ardından Muğla'nın alabalık üretiminin 21 bin tona çıktığını açıkladı.


Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, göreve geldikten sonra başladığı ilçe ziyaretleri kapsamında son olarak Dalaman ilçesini ziyaret etti. Saylak, ziyaretinde Kaymakam, Belediye başkanı ve üreticiler ile görüştü.


Akköprü Baraj Gölünde kurulan Alabalık çiftliklerini ziyaret eden Saylak, baraj gölünde bulunan işletmeleri balıkçı teknesi ile gezerek çalışanlarından bilgi aldı. Akköprü Barajının bu yıl alabalık üretimine açılması ile ilgili konuşan Saylak, "Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'nin katkılarıyla Muğla'ya 5 bin 500 ton daha alabalık üretimi kazandırdık. Hali hazırda 15 bin 500 ton olan alabalık üretimimizi bu sayede 21 bin tona çıkardık. İlimiz Deniz Kültür Balıkçılığından sonra alabalık yetiştiriciliğinde de Türkiye'de birinci sıraya yerleşti. Bu bizim için gurur verici bir tablo" dedi.


Balık tesislerini ziyaretinin ardından Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş ile makamında görüşen Saylak; Akdeniz meyve sineği ile top yekün mücadele, Dalaman İnciri yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve markalaştırılması ile ilgili görüşmelerde bulundu. Görüşmelerinin ardından TİGEM Müdürü Adem Kalaycı'yı makamında ziyaret eden Saylak; kurum olarak aynı ailenin bireyleri olduklarını ifade ederek, birlikte çalışma yapabilecekleri konuları görüştüler.


İlçe Müdürlüğünü ziyaretinde çiçekle karşılanan Saylak, personellerle tanışarak görevleri hakkında bilgiler aldı. Saylak; özellikle Dalaman İnciri ile ilgili saha çalışmalarının arttırılmasını ve markalaşma yolunda emin adımlarla ilerlediğimizi, Akdeniz Meyve Sineği ile Topyekün Mücadele Programı kapsamında Ortaca İlçesinde yapılan toplantıyı burada da gerçekleştireceklerini ifade etti. - MUĞLA

Barış Saylak, Dalaman, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'den İran'a destek veren 13 ülkeye yaptırım kararı
Rusya'nın, Türkiye'den domates alım kotasını artırması üretici ve ihracatçıyı sevindirdi Merkez Bankası Başkanı'ndan enflasyon açıklaması: Toparlanma eğilimi sürüyor Peugeot'ya yakışmayan hareket! 2. el araç alan tüketici soluğu mahkemede aldı

Son Dakika Haberleri
08:21 Mirkelam: Aysen Sabancı'yla ayrılmadık
08:21 Milli Mücadele'nin ilk tanıtımı
08:06 Hayati tehlikesi sürüyor... Sevenleri Muhterem Nur'dan iyi haber bekliyor
00:55 Başarılı oyuncu Uğur Aslan, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
00:30 Hercai'nin Melikesi'nden itiraf geldi: Hayatımı erkekler tarafından aşağılanarak geçirdim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 09:29:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Muğla'nın alabalık üretimi 21 bin tona çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]