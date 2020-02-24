Muğla'yı Özkan temsil edecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'yı Özkan temsil edecek - Son Dakika

Muğla'yı Özkan temsil edecek

8 saat önce

Muğla'da, 2020-2021 İl Av Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi.

Muğla'yı Özkan temsil edecek, System.String[]

Muğla'da, 2020-2021 İl Av Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi. Komisyonda, Merkez Av Komisyonu'nda Muğla'yı Milas Avcılar Derneği Başkanı Mustafa Özkan'ın temsil etmesine karar verildi.


İl Av Komisyonu Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan başkanlığında gerçekleştirildi. Milas Avcılar Derneği Başkanı Mustafa Özkan, Fethiye Avcılar Derneği Başkanı Ali Yörük, Ula Avcılar Derneği Başkanı İsmail Erkurt ve Muğla Merkez Avcılar Derneği Başkanı Muammer Bağcıoğlu'nun katılımıyla düzenlenen toplantıda Mart ayında İzmir'de toplanacak Merkez Av Komisyonu'nda Muğla'yı Milas Avcılar Derneği Başkanı Mustafa Özkan'ın temsil etmesi kararlaştırıldı. - MUĞLA

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Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:26 Kaynak: İHA
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