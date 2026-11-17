Yeşilçam'ın usta oyuncusu Münir Özkul'un kızı Şadan Güner Özkul Orhon, babasının rol aldığı filmlerin kullanımı nedeniyle yapım şirketi Burç Film'i mahkemeye verdi. Orhon, filmlerin izin alınmadan dijital platformlara ve televizyon kanallarına satıldığını öne sürerek 10 bin liralık manevi tazminat istedi.

Günaydın'dan Armağan Yılmaz'ın haberine göre dava İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde açıldı. Mahkeme davayı kabul etti; duruşmanın ilerleyen günlerde görülmesi bekleniyor.

"BABAMIN HAKLARI GASP EDİLİYOR"

Güner Özkul Orhon, babasının hayattayken oyuncusu olduğu filmler için hak devri yapmadığını savunuyor. Mahkemeye sunduğu dilekçede, Özkul'un verdiği iznin yalnızca o dönemin sinema gösterimlerini kapsadığını, bunun dışında yapılmış bir sözleşme ya da verilmiş bir izin bulunmadığını belirtti. Orhon tepkisini "Babamın hakları gasp ediliyor" sözleriyle dile getirdi.

Dilekçeye göre eski tarihli sinema sözleşmeleri dijital platform, internet ve televizyon yayınlarını kapsamıyor; filmlerin sanatçının rızası olmadan üçüncü kişilere ulaştırılması hak ihlali sayılıyor. Orhon, yapım şirketinin bu yayınlardan gelir elde ederken mirasçıların göz ardı edildiğini öne sürdü.

HABABAM SINIFI'NIN MAHMUT HOCA'SIYDI

Münir Özkul, Türk sinemasının en sevilen oyuncularından biriydi. "Hababam Sınıfı" serisindeki Mahmut Hoca ve "Bizim Aile"deki Yaşar Usta rolleriyle hafızalara kazındı; Adile Naşit ile oluşturduğu ikili Yeşilçam'ın unutulmaz çiftleri arasında yer aldı. Usta oyuncu 5 Ocak 2018'de 92 yaşında hayatını kaybetti.

Özkul'un filmleri bugün de televizyon kanallarında ve dijital platformlarda sıkça gösteriliyor. Yapım şirketinin iddialara ilişkin bir açıklaması ise haberde yer almadı.