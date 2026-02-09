Murat Mutlu, Abdi İbrahim'de Yeni Görevde - Son Dakika
Murat Mutlu, Abdi İbrahim'de Yeni Görevde

09.02.2026 13:54
Murat Mutlu, Abdi İbrahim Uluslararası Pazarlar Tüketici Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne atandı.

Abdi İbrahim Uluslararası Pazarlar Tüketici Sağlığı Genel Müdürlüğü görevine Murat Mutlu getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Abdi İbrahim, uluslararası pazarlardaki büyüme vizyonu doğrultusunda yönetim kadrosunu güçlendirdi.

Bu kapsamda, şirket, Uluslararası Pazarlar Tüketici Sağlığı Genel Müdürlüğü görevine Murat Mutlu'yu atadı. Yeni pozisyonunda şirketin uluslararası pazarlardaki tüketici sağlığı faaliyetlerinin yönetimi ve geliştirilmesinin sorumluluğunu üstlenecek Mutlu, aynı zamanda Abdi İbrahim İcra Kurulu üyesi olarak da görev yapacak.

Mutlu'nun, şirketin özellikle tüketici sağlığı alanındaki uluslararası yapılanmasına önemli katkılar sunması bekleniyor.

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu Mutlu, kariyerine Procter & Gamble'da (P&G) başladı. Mutlu, P&G bünyesinde 14 yıl boyunca Belçika, İngiltere, Orta Asya ve Kafkasya, Türkiye ve İsviçre'de Finans Yöneticisi, Fabrika Finans Müdürü, Satış Finans Grubu Yöneticisi, Finansal Planlama ve Analiz Grup Yöneticisi ile Batı Avrupa Bebek Bakım Kategorisi Finans Direktörü gibi görevler üstlendi.

Johnson & Johnson'da Türkiye Tüketici Sağlığı CFO'su, Güneydoğu Avrupa, Türkiye, İsrail ve İsviçre Dağıtım Pazarlarından sorumlu Bölgesel Finans Direktörü ve 2017 itibarıyla Türkiye Genel Müdürü olarak görev yapan Mutlu, 2023'ten sonra Kenvue'de Türkiye, Orta Asya ve Kafkasya ülkelerinden sorumlu Genel Müdürlük görevini yürüttü.

Kaynak: AA

Abdi İbrahim, Murat Mutlu, Ekonomi, Finans, Son Dakika

