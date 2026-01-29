(İSTANBUL) - Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında tutuklanan Adana Demirspor'un eski Başkanı Murat Sancak, "ev hapsi" şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Futbolda bahis" soruşturması kapsamında 9 Aralık 2025'te tutuklanan Murat Sancak'ın, "ev hapsi" şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanıp tahliyesine karar verildi.
Son Dakika › Güncel › Murat Sancak Ev Hapsine Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?