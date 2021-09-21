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Muratlı İlçe Emniyet Müdürü Karakuş göreve başladı - Son Dakika

Muratlı İlçe Emniyet Müdürü Karakuş göreve başladı

21.09.2021 09:39
Muratlı İlçe Emniyet Müdürü Karakuş göreve başladı, System.String[]

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Emniyet Müdürü Hasan Basri Karakuş oldu.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Emniyet Müdürü Hasan Basri Karakuş oldu.

Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Bitlis Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Hasan Basri Karakuş, Muratlı'daki mesaisine başladı.

Ankara doğan ve Polis Koleji ve Polis Akademisi mezunu olan Hasan Basri Karakuş, 2005 yılında meslek hayatına İstanbul'da başladı. Karakuş, Ankara ve Bitlis illerinde görev yapmıştır. Karakuş, evli ve iki çocuk babası. - TEKİRDAĞ

Muratlı İlçe Emniyet Müdürü Karakuş göreve başladı

Hasan Basri, Tekirdağ, Hisarcık, Muratlı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Muratlı İlçe Emniyet Müdürü Karakuş göreve başladı - Son Dakika


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Son Dakika

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SON DAKİKA: Muratlı İlçe Emniyet Müdürü Karakuş göreve başladı - Son Dakika
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