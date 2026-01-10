Muş'ta Jandarmadan Silah ve Tarihi Eşya Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Muş'ta Jandarmadan Silah ve Tarihi Eşya Operasyonu

Muş\'ta Jandarmadan Silah ve Tarihi Eşya Operasyonu
10.01.2026 18:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malazgirt'te düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve tarihi eser ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi.

Malazgirt Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucu yasa dışı silah bulundurduğu tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. İstihbarat Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla 6 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda Ö.Ç.'nin ikametinde yapılan aramada 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 267 adet 7.62 mm fişek, 1 adet Beretta marka 9 mm tabanca, 1 adet Browning marka 9 mm tabanca, 268 adet 9 mm fişek, 2 adet Asena marka av tüfeği ve 1 adet av tüfeği namlusu ele geçirildi. C.O. isimli şahsın evinde yapılan aramada 1 adet Sigsauer marka 7.65 mm tabanca, 1 adet Beretta marka 9 mm tabanca, 6 adet 7.65 mm fişek ve 36 adet 9 mm fişek bulundu. A.A. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada ise tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 6 adet bilezik, 14 adet obje, 1 adet yüzük ile 63 adet 9 mm fişek ve 1 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheliler gözaltına alındı. - MUŞ

Kaynak: İHA

Malazgirt, Güvenlik, 3-sayfa, Muş, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Muş'ta Jandarmadan Silah ve Tarihi Eşya Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekirdağ’da evde yangın: Yaşlı kadının cansız bedeni bulundu Tekirdağ'da evde yangın: Yaşlı kadının cansız bedeni bulundu
Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat’ı Samsunspor’a kiraladı Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ı Samsunspor'a kiraladı
“Son mesajım“ deyip, intihar edeceğini açıkladı "Son mesajım" deyip, intihar edeceğini açıkladı
Kayseri uçağı rüzgar nedeniyle inemedi, yolcular büyük panik yaşadı Kayseri uçağı rüzgar nedeniyle inemedi, yolcular büyük panik yaşadı
Türkiye’yi sarsan cinayetin yıldönümü Katil zanlısı böyle anlatmıştı Türkiye'yi sarsan cinayetin yıldönümü! Katil zanlısı böyle anlatmıştı
Aydın’da internet sitesi sahibi, YRP’li il başkanı tarafından bacağından vuruldu Aydın'da internet sitesi sahibi, YRP'li il başkanı tarafından bacağından vuruldu

19:04
Dev finale damga vuran pozisyon
Dev finale damga vuran pozisyon
18:01
Taraftarlar şok oldu Okan Buruk’tan derbide 11’inde büyük sürpriz
Taraftarlar şok oldu! Okan Buruk'tan derbide 11'inde büyük sürpriz
17:54
Suriye’deki YPG’lilere Kandil’den “çatışın“ talimatı
Suriye'deki YPG'lilere Kandil'den "çatışın" talimatı
17:39
Canlı anlatım Dev derbide tempo çok yüksek
Canlı anlatım! Dev derbide tempo çok yüksek
17:16
’Gizemli virüs’ Küba’yı baştan sona sardı, mezarlıklar doldu taştı
'Gizemli virüs' Küba'yı baştan sona sardı, mezarlıklar doldu taştı
14:27
İran’da kaos büyüyor Cami ve belediye binası ateşe verildi, “Ölüm“ sloganları atılıyor
İran'da kaos büyüyor! Cami ve belediye binası ateşe verildi, "Ölüm" sloganları atılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 19:14:17. #7.11#
SON DAKİKA: Muş'ta Jandarmadan Silah ve Tarihi Eşya Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.