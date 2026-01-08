Muş\'ta şehit yakınları ve gazilere yönelik ebru kursu yoğun ilgi gördü

Muş'ta açılan ebru sanatı kursu, şehit yakınları ve gazilerden yoğun ilgi görüyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde yürütülen "Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam" programı kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde açılan kurs, katılımcılara hem sanatsal hem de ekonomik katkı sağlıyor. Ebru kursuna katılan şehit yakını ve gazi ailelerinden kadınlar, geleneksel Türk sanatlarından biri olan ebruyu öğreniyor. Kursiyerler, eğitim sürecinde hem el becerilerini geliştiriyor hem de ürettikleri eserlerle aile bütçelerine katkıda bulunma imkanı elde ediyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Kırtay, şehit yakınları ve gazilere yönelik benzer mesleki ve sosyal kursların önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini ifade etti. Sanatın birçok faydalı yönünün olduğunu anlatan Kırtay, "Kurs ile katılımcıların kendilerini ifade etmelerini, özgüvenlerini artırmalarını, yaşadıkları travmalarla başa çıkmalarını, duygusal olarak iyileşmelerini ve toplumla yeniden bağ kurmalarını hedefliyoruz. Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz, bizler için çok kıymetli ve değerlidirler. Biz de bu program vesilesiyle öncelikle Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzle bir işbirliği protokolü imzaladık. Sonrasında kursiyerlerimizle bir istişare ettikten sonra geleneksel sanatlarımızdan olan ebru sanatını tercih ettik ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzle birlikte ebru kursumuzu açtık. Amacımız şehit yakınları ve gazilerimizin sosyal hayatla intibaklarını sağlamak, kendilerini ifade edebilecekleri bir alan oluşturmak ve iyilik hallerine katkıda bulunmaktı. Bu çerçevede ebru sanatı, geleneksel sanatlarımız içinde kıymetli bir sanat dalıdır. Aynı zamanda sabır ve huzur veren bir sanat dalı olması hasebiyle bizim için son derece verimli bir kurs olmuştur. Yaklaşık 3 aydır devam etmekte olan bu kursumuzla burada hem şehit yakınlarımız ve gazi yakınlarımız sosyal bir ortamla buluşmuş oldular" şeklinde konuştu.

Kırtay, benzer kursların sürdürülmesi yönünde çalışmaların devam edeceğini ifade ederek, "Biz bu kursumuzla birlikte inşallah bundan sonraki süreçte özellikle bu program çerçevesinde sanata, sanatla yaşam ve sanata teşvik kapsamında kurslarımızı devam ettirmek istiyoruz. Ben bu anlamda emeği geçen eğitmenlerimize, ayrıca Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüze, kursiyerlerimize ve kurum personelimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tahsin Oran, kursun şehit ve gazi yakınlarına yönelik özel bir proje kapsamında düzenlendiğini belirterek, bu durumun kendileri için ayrı bir hassasiyet taşıdığını dile getirdi. Oran, "Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Muş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği bir kursta bir aradayız. Bu kursun bizler için ayrı bir önemi bulunuyor. Bunun nedeni ise, vatanın minnettar olduğu şehitlerimizin ve gazilerimizin birinci derece yakınlarının, bizlere emanet olan aile bireylerinin bu kursta kursiyer olarak yer almasıdır. Sınıflarımızda şu anda şehit ve gazi yakınlarımız eğitim görüyor. Kurs, onların hem kişisel gelişimlerine katkı sağlamak hem de sosyal açıdan güzel bir ortamda vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bir projesi kapsamında hayata geçirilmiştir" ifadelerini kullandı. - MUŞ