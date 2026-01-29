Muş merkez ve Hasköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan" şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, ikametlerinde yapılan aramalarda 176 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram plaka esrar, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 16 tabanca fişeği ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Muş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?