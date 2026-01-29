Muş\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

Muş merkez ve Hasköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan" şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, ikametlerinde yapılan aramalarda 176 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram plaka esrar, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 16 tabanca fişeği ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.