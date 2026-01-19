Musa Kulaklıkaya, Annette Weber'i Kabul Etti

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, Afrika Boynuzu bölgesinde yaşanan son gelişmelerin ele alındığı istişareler kapsamında Ankara'da bulunan Avrupa Birliği Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Annette Weber'i kabul etti.

