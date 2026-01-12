MÜSİAD Başkanı Kayan, Yılın Kareleri Oylamasında - Son Dakika
MÜSİAD Başkanı Kayan, Yılın Kareleri Oylamasında

MÜSİAD Başkanı Kayan, Yılın Kareleri Oylamasında
12.01.2026 15:16
MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Kayan, 2025 Yılın Kareleri oylamasına katıldı ve etkileyici fotoğrafları inceledi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kayan, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" fotoğrafını seçen Kayan, "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" fotoğrafını oyladı.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" fotoğrafına oy veren Kayan, "Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu", "Günlük Hayat" kategorisinde de Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" adlı karesini tercih etti.

MÜSİAD Şube Başkanı Kayan, tüm fotoğrafların oldukça etkileyici olduğunu söyledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde duygusal yoğunluk yaşadığını dile getiren Kayan, şöyle konuştu:

"Gazze fotoğrafları içimizi burksa bile burada yaşananları fotoğraflarla tüm dünyaya göstermek büyük başarı. 6 kategoride bizi en çok duygulandıran fotoğraflar Gazze oldu. Orada gördüğümüz fotoğraflar çocuklarımızın, kadınlarımızın ve oradaki insanların yaşadığı sıkıntı, zulmü ve açlıkla mücadelesini gösteriyordu."

Kayan, "Yılın Kareleri"nde emeği geçen Anadolu Ajansı çalışanlarını tebrik etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi, saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MÜSİAD Başkanı Kayan, Yılın Kareleri Oylamasında - Son Dakika

MÜSİAD Başkanı Kayan, Yılın Kareleri Oylamasında
