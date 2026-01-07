MÜSİAD Bulgaristan'da Ekonomik İşbirliği için Toplandı - Son Dakika
MÜSİAD Bulgaristan'da Ekonomik İşbirliği için Toplandı

MÜSİAD Bulgaristan'da Ekonomik İşbirliği için Toplandı
07.01.2026 22:16
MÜSİAD heyeti, Bulgaristan'daki ekonomik ilişkileri ve iş fırsatlarını görüşmek için toplandı.

Bulgaristan'ı ziyaret eden Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) heyeti, ülkede yürüttüğü çalışmaları Bulgar basınına tanıttı.

Başkent Sofya'daki MÜSİAD Merkezinde Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği İletişim Müşavirliği işbirliğinde, "sektörel buluşmalar" konulu bir yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

Moderatörlüğünü Sofya Büyükelçiliği İletişim Müşaviri Dilek Kütük'ün yaptığı toplantıya, MÜSİAD Yurt Dışı Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı Selim Sar, MÜSİAD Yurt Dışı Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı İsmail Filizfidanoğlu ve MÜSİAD Bulgaristan ekibi de katıldı.

Toplantıda Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ekonomik ilişkilerin mevcut durumu ve geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı. Ticaret ve yatırım fırsatları, karşılıklı işbirliği imkanları, girişimcilik ekosistemi ve sektör bazlı eşleştirmeler gibi konular değerlendirildi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sar, MÜSİAD'ın güçlü üye yapısı ve uluslararası temas noktaları sayesinde yerel gücü küresel ağla birleştiren, farklı ülkelerdeki iş dünyasını buluşturan bir platform sunduğunu vurguladı.

Toplantıdan sonra AA muhabirine konuşan Sar, "Bizim en büyük vizyonumuz, doyduğu ve doğduğu topraklarda değer üreten bir yapı oluşturmaktır." ifadesini kullandı.

Sar, MÜSİAD'ın yapılanmasının Bulgaristan dahil dünyada 99 noktaya ulaştığını aktararak, bu ülkeye ilk adımlarını 2019 yılında attıklarını anımsattı.

Ülkede önce temsilcilik açtıklarını, sonra şubeye dönüştürdüklerini aktaran Sar, "Şubemiz şu anda Bulgaristan'ın 4 noktasında faaliyet göstermekte. Yaklaşık 70'in üzerinde üyemiz var. Bu yapıyı gelecekte geliştirmek niyetindeyiz." diye konuştu.

Sar, her iki yılda bir İstanbul merkezli MÜSİAD Expo'yu artık yurt dışında da yapma kararı aldıklarına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu ziyaretimiz Bulgaristan'ın farklı şehirlerinde gerçekleştirilecek. Bugün Sofya'dayız, ekibimizle beraber temaslarda bulunduk. Olası MÜSİAD Expo'nun burada yapılıp yapılamayacağını istişare ediyoruz. Aynı zamanda yakın bir süreçte bir genel kurul yapacağız. Ekibimizi kuvvetlendirerek burada daha etkin çalışmalar yapmak istiyoruz."

Periyodik olarak 6 ayda bir Avrupa'daki şubelerini bir araya getirdiklerini anlatan Sar, "Bunun birini de nasip olursa Bulgaristan'da yapmak istiyoruz. Hedefimiz Bulgar iş adamlarıyla Türk iş adamlarını, aynı zamanda Balkan bölgesindeki iş adamlarını etkin bir şekilde bir araya getirmek." dedi.

Sar, MÜSİAD'ın Bulgar iş çevreleri ile 2019 yılından bu yana dinamik ilişkilerin içerisinde olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

