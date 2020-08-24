MÜSİAD EXPO 2020 için geri sayım başladı - Son Dakika

MÜSİAD EXPO 2020 için geri sayım başladı

Türkiye'nin en önemli ekonomik ve ticari etkinliklerinden MÜSİAD EXPO Fuarı, bu yıl 18-21 Kasım'da ilk kez TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

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Türkiye'nin en önemli ekonomik ve ticari etkinliklerinden MÜSİAD EXPO Fuarı, bu yıl 18-21 Kasım'da ilk kez TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

MÜSİAD açıklamasına göre, Türkiye'nin küresel ölçekte en yaygın ve büyük sermaye platformu MÜSİAD, Türkiye'nin en büyük fuar organizatörü TÜYAP ile güçlerini birleştirerek ülke ticaretine önemli bir katkı sunmayı hedefliyor.

Türkiye'nin bölgesinde etkin ve global düzeyde saygın bir konumda yer alması adına çalışmalarını sürdüren MÜSİAD, Türk iş dünyasının dünya pazarlarındaki etkinliğinin artırılması amacıyla iki yılda bir düzenlediği MÜSİAD EXPO Fuarını, bu yıl ilk kez TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirecek.

Fuar birçok organizasyona ev sahipliği yapacak

Dört gün boyunca devam edecek fuarla eş zamanlı olarak birçok konferans, panel, ülke sunumları, bölgesel forumlar ve ikili iş görüşmeleri de düzenlenecek.

MÜSİAD EXPO Fuarı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Uluslararası İş Forumu- International Business Forum (IBF) programına ev sahipliği yapacak.

Başta Orta Doğu ve Afrika Bölgesi olmak üzere, tüm dünyadan saygın iş insanlarının katılımlarıyla düzenlenecek forumda, iş, siyaset ve akademi dünyasının öncü isimleri fikirlerini paylaşacak.

MÜSİAD EXPO'da bu yıl ilk kez açılacak "girişimcilik holü" ile Türkiye'nin önemli gücü haline gelen ve dünyada ses getiren yatırımlar, ziyaretçilerle buluşacak. Yatırımcı ile girişimciyi bir araya getirecek organizasyonda, yeni iş alanlarının oluşması sağlanarak Türkiye'deki istihdama doğrudan katkı yapılması hedefleniyor.

"MÜSİAD-Dünya Fahri Konsolosları Ticaret ve Diplomasi Zirvesi" yapılacak

MÜSİAD EXPO'da bu yıl ayrıca, "MÜSİAD-Dünya Fahri Konsolosları Ticaret ve Diplomasi Zirvesi" de düzenlenecek. Başta, ABD, Avrupa ve Asya bölgeleri olmak üzere tüm dünyada etkin rol oynayan fahri konsoloslar, buralarda edindikleri tecrübe ve birikimleri iş insanlarıyla paylaşarak ülkemizin ihracatının gelişmesine katkıda bulunacak.

Fuarda ayrıca MÜSİAD Dünya Genel İdare Kurulu da düzenlenecek. Türkiye ve dünyada görev alan MÜSİAD şube başkanları ve temsilcilerinin katılımlarıyla yapılacak organizasyonda, MÜSİAD üyeleri arasında bağlar güçlendirilerek ticaret ortamının geliştirilmesi amaçlanıyor.

"Tüm sağlık önlemleri alındı, kaliteli fuar deneyimi yaşatacağız"

Hazırlıklarla ilgili bilgi veren TÜYAP Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü, pandemi etkisini en aza indirmek için fuar katılımcılarına "Hibrit Fuar" deneyimini sunacaklarını kaydetti.

TÜYAP'ın sağladığı teknolojik alt yapı sayesinde fuarın bu seneki katılımcılarının ziyaretçiler ile yalnızca fuar alanında değil, fuar sona erdikten sonra dahi dijital platformda bir araya gelerek ticaret yapabileceğini aktaran Ersözlü, "Sağlık Bakanlığı ve yetkili mercilerin gerekli gördüğü tüm tedbirler alınmış durumda. Fuar alanımız sosyal mesafeye uygun olacak şekilde fiziksel olarak yeniden düzenlendi. Tüm katılımcı ve ziyaretçiler hassas kontroller sonrasında içeri girebilecekler. Fuar alanı içinde temassız teknolojiler kullanıma sunulacak. Yoğunluk kontrolü ve dezenfeksiyon işlemleri için ise özel ekipler görev yapacak." ifadelerini kullandı.

"MÜSİAD üyelerini fuara katılmaya çağırıyoruz"

MÜSİAD ile TÜYAP iş birliğinde düzenlenecek fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Kovid-19 pandemisinin de etkisiyle dünyada ekonomik bir durgunluk yaşandığını hatırlattı.

Ekonomi yönetiminin doğru ve yerinde hamleleriyle pandemi sonrasında Türkiye'nin cazibe merkezi olmasını beklediklerini ifade eden Kaan, tüm dünyadan yüzlerce iş insanının katılımlarıyla düzenlenecek MÜSİAD EXPO Fuarının bu yönüyle bir kez daha önem kazandığını kaydetti.

Kaan, "MÜSİAD EXPO, imalat, yatırım, ihracat anlayışıyla çalışan, inanmış MÜSİAD üyeleriyle ekonomimizin itici gücü olacak. Bu atılımda MÜSİAD üyelerimizin fuara katılarak Türkiye'nin geleceğinde yer alma fırsatını kaçırmayacaklarına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

MÜSİAD EXPO'nun fikir ve hedeflerini hayata geçirmek isteyen yerli ve yabancı iş adamları için bulunmaz bir fırsat olduğunu belirten Kaan, pandeminin sona ermesiyle Türkiye'nin dünyanın üretim üssü olacak potansiyel ihracat ilişkilerinin kurulacağına ve fuarın da bu noktada önemli katkılarının olacağına inandığını kaydetti.

Kaan, "18-21 Kasım 2020 tarihleri arasında, Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB destekleriyle düzenleyeceğimiz MÜSİAD EXPO 2020 Fuarı'mıza, şirketlerini büyütmek ve yeni pazarlar bulmak isteyen tüm üyelerimizi ve iş insanlarımızı bekliyoruz." çağrısında bulundu.

"MÜSİAD EXPO'ya yaklaşık 30 ülkeden üst düzey katılım olacak"

MÜSİAD Global Üst Kurulu Başkanı Adnan Bostan ise 2018 yılında yapılan fuarın hem ziyaretçi hem de yerli-yabancı firmaların yoğun ilgisiyle gerçekleştiğini hatırlattı.

Bostan, bu yıl düzenleyecekleri fuar hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:

"18-21 Kasım tarihlerinde düzenleyeceğimiz fuarımıza, 100 bin kişiye yakın bir ziyaret gerçekleşmesini hedefliyoruz. Bu yılki fuarımız yaklaşık 10 bin ikili iş görüşmesine ev sahipliği yapacak. 50 ülkeden 400 Yabancı Alım Heyeti ile İSO İlk 500 ve İkinci 500 Satın Alma Heyetleri de fuarımızda yer alacak. Fuarımıza 24 sektörden 400'ün üstünde firma katılacak. Fuara ayrıca 124 ülkeden ziyaretçi gelmesini öngörüyoruz. MÜSİAD EXPO'ya yaklaşık 30 ülkeden üst düzey katılım olacak."

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 14:19

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MÜSİAD EXPO 2020 için geri sayım başladı - Son Dakika
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