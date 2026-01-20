Mustafa Koç Giresun Valiliği'ne atandı

(GİRESUN) - Valiler Kararnamesi ile Ağrı Valiliği'nden Giresun Valiliği'ne atanan Vali Mustafa Koç görevine başladı. Koç, "Hizmetlerimizi adaletli, ölçülü ve hukukun üstünlüğü ilkeleriyle yürüteceğiz. İnsanı önceleyen bir kamu anlayışını esas alacağız" dedi.

Koç, Giresun Valiliği'ne atanması dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kentin köklü birikimini "gelecek nesillere devredilecek kalıcı bir değer" olarak gördüklerini söyledi.

Koç, 2000 yılından bu yana sürdürdüğü mülki idare amirliği mesleğinde edindiği birikimi, kurumsal disiplin ve sahadaki tecrübeyle birleştirerek görev yapacağını belirtti ve "Üstlendiğimiz görevi devlet ciddiyetine ve güvenine dayalı olarak ifa edeceğiz" dedi.

Konuşmasında Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitleri ve gazileri rahmet ve şükranla andığını söyleyen Koç, kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya da teşekkür etti.

Koç ayrıca, Giresun Valisi'yken Osmaniye Valiliği'ne atanan Mehmet Fatih Serdengeçti'ye yeni görevinde başarılar diledi.