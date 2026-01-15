Mustafa Konak Berlinale'de! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Mustafa Konak Berlinale'de!

Mustafa Konak Berlinale\'de!
15.01.2026 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Genç oyuncu Mustafa Konak'ın 'Yerçekimi' filmi, Berlin Film Festivali'nde yarışacak.

Genç oyuncu Mustafa Konak'ın rol aldığı "Yerçekimi" adlı kısa film, Berlin Uluslararası Film Festivali'ne (Berlinale) davet edildi ve 18 Şubat'ta festival kapsamında yarışacak.

TRT 1'de yayınlanan ve büyük ilgi gören Mehmet Fetihler Sultanı dizisinde Şehzade Mustafa karakterini canlandıran Mustafa Konak, uluslararası arenada önemli bir başarıyla gündeme geliyor.

Konak'ın rol aldığı kısa film "Yerçekimi", dünya sinemasının en prestijli organizasyonlarından biri olan Berlin Uluslararası Film Festivali'ne (Berlinale) davet edildi ve 18 Şubat'ta festival kapsamında yarışacak. Yapımcılığını Didem Nur Yayman'ın, yönetmenliğini Dalya Keleş'in üstlendiği kısa filmin başrollerini Sudem Beril Dinç ile Mustafa Konak paylaşıyor. Film, güçlü ve dikkat çekici anlatımı ve evrensel temasıyla Berlinale seçkisinde yer alarak uluslararası izleyici ve jüri karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Genç yaşına rağmen pek çok başarılı projede performans sergileyen Mustafa Konak, hem Mehmet Fetihler Sultanı'ndaki etkileyici rolü hem de "Yerçekimi" ile Berlinale'ye katılımı sayesinde sinema ve televizyon alanındaki yükselen profilini perçinliyor.

Berlinale'de yarışacak olması, oyuncu ve film ekibi için uluslararası bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uluslararası, Televizyon, Magazin, Sinema, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mustafa Konak Berlinale'de! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu: Suriye’deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır Davutoğlu: Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır
Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı
Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca’nın “kumar“ suçlamasını kısmi kabul ediyorum Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca'nın "kumar" suçlamasını kısmi kabul ediyorum
6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü 6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü
Kennedy’den Trump’a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum Kennedy'den Trump'a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum
Tammy Abraham’dan Aston Villa kararı Tammy Abraham'dan Aston Villa kararı

15:23
Ziraat Türkiye Kupası’nda Sürpriz 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi
Ziraat Türkiye Kupası'nda Sürpriz! 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi
15:17
Orkun Kökçü’nün Macaristan’a attığı gol, A Milli Takımımız’da yılın golü seçildi
Orkun Kökçü'nün Macaristan'a attığı gol, A Milli Takımımız'da yılın golü seçildi
15:10
Galatasaray’dan sürpriz transfer hamlesi
Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi
14:39
İstanbul’un göbeğinde kendini direğe astı
İstanbul'un göbeğinde kendini direğe astı
14:34
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
14:08
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan’ın ilk ifadesi
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 15:36:59. #7.11#
SON DAKİKA: Mustafa Konak Berlinale'de! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.