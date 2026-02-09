Myanmar'da Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
Myanmar'da Dolandırıcılık Operasyonu

09.02.2026 16:59
Myanmar'da düzenlenen operasyonlarda 1500'den fazla dolandırıcılık şüphelisi Çin'e iade edildi.

Myanmar'ın Kayin eyaletinin Myawaddy bölgesinde, Çinlileri hedef alan internet ve telefon dolandırıcılığı faaliyetleri yürüten suç şebekelerine düzenlenen operasyonlarda, bu yıl 1500'den fazla şüphelinin Çin'e iade edildiği bildirildi.

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin, Myanmar, Tayland güvenlik birimleri, bu yılın başından bu yana bölgede yürüttüğü eşgüdümlü operasyonlarda 1500'den fazla şüpheliyi yakalayarak Çin'e teslim etti.

Operasyonlarda, bölgede dolandırıcılık faaliyetlerinin merkezi olarak kullanılan 630 bina yıkılırken, şebekelerin suç ağının parçası olan varlıklara el konuldu.

Çin, Myanmar ve Tayland otoritelerinin bölgede 20 Şubat 2025'te başlattıkları operasyonlarda, geçen yıl Çin vatandaşı 6 bin 600 şüphelinin iadesi sağlanmıştı.

Şüphelilerin bazılarının söz konusu şebekelerce tehditle alıkonulduğu ve dolandırcılık için kullanıldığı düşünülüyor.

Kaynak: AA

