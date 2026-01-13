Nallıhan'da Dev Yayın Balığı Çıktı - Son Dakika
Nallıhan'da Dev Yayın Balığı Çıktı

13.01.2026 13:01
Çayırhan Gölü'nde yakalanan 85 kg'lık yayın balığı 500 TL/kg fiyatla satılacak.

ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde balıkçı Hakan Yurdakul'un Çayırhan Gölü'ndeki ağlarına 2 metre uzunluğunda, 85 kilogram ağırlığında yayın balığı takıldı. Dev yayın balığı, kilogram fiyatı 500 TL'den satışa çıkarıldı.

Çayırhan Gölü'ne teknesiyle açılan balıkçı Hakan Yurdakul'un ağlarına 2 metrelik yayın balığı takıldı. Uzun uğraşlar sonucu tekneye çıkarılan balığın, karada yapılan tartımında 85 kilogram olduğu belirlendi. Balıkçının boyunu aşan yayın balığı, Ömer Meseliktaş'a ait balıkçı dükkanında sergilenmeye başlandı. Tezgaha güçlükle asılan balığı görenler, hatıra fotoğrafı çektirdi. Hakan Yurdakul, bölgede nadiren bu büyüklükte balıklara rastlandığını belirterek, balığın kilogram fiyatı 500 TL'den satışa sunulduğunu açıkladı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Balıkçılık, Ekonomi, Çevre, Yaşam, Son Dakika

