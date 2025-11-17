Narlıdere Belediyesi Gönüllülerini Kültür Gezisiyle Onurlandırdı

(İZMİR) - Narlıdere Belediyesi, belediyenin gerçekleştirdiği sosyal projelere destek olan ve ilçenin dört bir yanına umut taşıyan gönüllüleri kültür gezisinde bir araya getirdi.

Narlıdere Belediyesi, kadınlara, çocuklara ve özel gereksinimli bireylere yönelik sosyal projelerine destek veren gönüllüleri, kültür gezisinde bir araya getirdi.

Narlıdere Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gönüllerinin emeklerine teşekkür etmek ve dayanışma ruhunu güçlendirmek amacıyla düzenlenen gezinin adresi Kemalpaşa oldu.

Kemalpaşa'da Gölpark, Kımız At Çiftliği, Nazarköy, Boncuk Çarşısı ve Nazarköy Kurudere Kanyonu'nu gezen gönüllüler, hem dinlenme fırsatı buldu hem de keyifli bir gün geçirdi.

Narlıdere Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, gönüllülere teşekkür edilerek, "Emekleriyle sosyal belediyeciliğin sahadaki en önemli paydaşı olan tüm gönüllülerimize teşekkür ediyoruz. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesinde yürütülen sosyal destek, eğitim, atölye ve saha çalışmalarına katkı sunmak isteyen tüm komşularımızı gönüllü ailemize katılmaya davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.