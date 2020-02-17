Nazilli arenası tarihi günlerinden birini daha yaşadı - Son Dakika

Aydın'ın Nazilli ilçesi, bölgenin en büyük deve güreşi organizasyonlarından birini daha yaşadı. Nazilli Arenasında bir araya gelen Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgelerinin ünlü develerinin güreşlerini yaklaşık 25 bin güreşsever izledi.



Nazilli Belediyesi tarafından Sümer Mahallesinde bulunan özel güreş arenasında bu yıl 11'ncisi düzenlenen 11. Geleneksel Deve Güreşi Festivali, yaklaşık 200 pehlivan devenin kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen festivale Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Danışmanı Tuncay Tekay, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Derviş Vural, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, CHP Nazilli İlçe Başkanı Serkan Sevim, İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Durmuş Kural, MHP Nazilli İlçe Başkanı Hasan Eren, Belediye Başkan Vekilleri, meclis üyeleri, muhtarlar, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Kadın ve çocukların ücretsiz seyrettiği güreşler büyük coşku içinde geçerken güreşlere Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden yaklaşık 200 pehlivan deve kıyasıya mücadele etti. Karşılaşmalar öncesinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Geleneksel Yörük Kıyafetleri giymiş olan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve protokol üyeleri güreş sahasını gezerek vatandaşları selamladılar ve poşu dağıttılar. Daylak güreşleriyle başlayan güreşler, pehlivan develerin kıran kırana mücadelesine sahne oldu. Zaman zaman bazı develer güreşleri kabul etmeden kaçarken, sahadaki görevlilerce zorlukla sakinleştirildiler. Baş güreşlerde ise galip gelen ve berabere kalan deve sahiplerine kupa takdim edildi. Güreşlerde Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı, muhtarlık ve birkaç özel kupa müsabakası düzenlendi. Güreşler sırasında son zamanlarda yaşanan şehit ve felaketlerde yaşanan ölüm olayları nedeniyle davul zurna çalınmadı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Devecilik Türk kültürünün en önemli unsurlarından bir tanesidir. Nazillimizde yıllardır geleneksel hale getirilen deve güreşlerinden bir tanesini daha yapmanın mutluluğunu duyuyorum. Teşriflerinizle bizleri onurlandırdınız. Yapılan iyi işleri devam ettirerek, noksan gördüğümüz bütün işleri ikmal ederek inşallah Nazillimizi daha iyi ve güzel günlere kavuşturacağız. Birlik beraberlik içerisinde yürüdüğümüz müddetçe hiçbir sorunumuz kalmayacaktır. Türk milleti geçmişinden bugüne gelirken iyi gününde de kötü gününde de birarada olarak bu noktalara gelmiştir. Dün birdik beraberdik, bugün biriz beraberiz, bundan sonra bir olacağız ve Türk milleti ilelebet var olacaktır" dedi.



Protokol üyelerinin güreş sahasını gezerek vatandaşları selamlamasının ardından güreşler başladı. Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden 200'e yakın pehlivan devenin kıyasıya mücadele ettiği festival renkli görüntülere sahne oldu. Galip gelen develerin sahiplerine kupaları protokol üyeleri tarafından verildi. - AYDIN