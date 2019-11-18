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Nazilli Belediyesi logo yarışmasına rekor katılım

6 saat önce

Nazilli Belediyesi tarafından 17 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenen logo yarışması için seçici kurul toplandı.

Nazilli Belediyesi logo yarışmasına rekor katılım, System.String[]

Nazilli Belediyesi tarafından 17 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenen logo yarışması için seçici kurul toplandı.


Nazilli Belediyesi tarafından, ilçesinin temsil ettiği değerleri ve zenginlikleri ifade edecek, tarihi, fiziksel ve kültürel yapısıyla ilişki kuracak, öncü belediyecilik hizmetleriyle örnek olmayı hedefleyen yönetim anlayışını yansıtacak, Nazilli Belediyesi'nin kurum kimliğinde kullanılmak amacıyla düzenlenen logo yarışması için seçici kurul toplandı.


Yaklaşık 250 katılımcı ve 400'e yakın eseri tek tek inceleyen seçici kurul üyeleri, Nazilli'nin ilçe olarak kaydettiği gelişmeleri, tarihini ve kültürel değerlerini, Nazilli Belediyesinin ilke, değer ve atılımlarını, geniş vizyonunu, şeffaf ve katılımcı yapısını, halk ile kurduğu derin ilişki ve diyaloğu en iyi yansıtan tasarımın yeni logo olarak seçileceğini ifade etti.


Yarışmanın rekor katılımla gerçekleşmesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Öncelikle katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin dört bir yanında düzenlemiş olduğumuz yarışmaya geniş bir katılım var. Yavru vatan Kıbrıs'tan bile katılım aldık. Vatandaşlarımıza göstermiş olduğu teveccüh için teşekkür ediyorum. Seçici kurulumuz bugün itibariyle toplantı. Hummalı bir çalışma içerisindeler. Kurul üyelerimiz işlerinde uzman, tasarlanan logoları her anlamda tüm boyutlarıyla değerlendirecek, bu anlamda gerekli donanımlara sahip kişiler. Nazillimizi, belediyemizi en iyi şekilde yansıtacak tasarımı seçeceklerine inanıyor, kendilerine kolaylıklar diliyorum. Seçilen 3 tasarım 25 Kasım- 1 Aralık tarihleri arasında halk oylamasına sunulacak. Halkımızdan bu oylamaya katılıp, her alanda olduğu gibi yeni logonun belirlenmesinde de söz sahibi olmalarını diliyorum" diye konuştu.


Yarışma takvimi


Yarışma İlan Tarihi: 17.10.2019


Son Teslim Tarihi: 15.11.2019


Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi: 18 Kasım – 22 Kasım 2019


Halk Oylaması Tarihleri: 25 Kasım- 01 Aralık 2019


Sonuç İlan Tarihi: 02 Aralık 2019 - AYDIN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 04:39 Kaynak: İHA
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