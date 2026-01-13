Nedim Akbulut Düzcespor'dan Ayrıldı - Son Dakika
Nedim Akbulut Düzcespor'dan Ayrıldı

Nedim Akbulut Düzcespor\'dan Ayrıldı
13.01.2026 12:41
Düzcespor teknik direktörü Nedim Akbulut, ailesiyle yaptığı görüşmeler sonrası görevinden ayrıldığını açıkladı.

DÜZCE (İHA) – Düzcespor teknik direktörü Nedim Akbulut, görevinden ayrıldığını açıkladı. Akbulut, ailesiyle yaptığı görüşmeler neticesinde ayrılık kararı aldığını kamuoyuyla paylaştı.

Göreve geldiği günden itibaren kulübün içinde bulunduğu zorlu süreçte Düzcespor'un menfaatlerini her şeyin üzerinde tutarak çalıştığını belirten Akbulut, yaptığı yazılı açıklamada görev süresi boyunca elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettiğini ifade etti. Açıklamasında kulüp yönetimine ve teknik ekibe teşekkür eden Akbulut, "Bu süreçte bana güvenen başkanımıza, yönetim kurulumuza, birlikte görev yaptığım değerli teknik ekibime ve sahada büyük bir özveriyle mücadele eden futbolcularımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. Düzcespor taraftarına da ayrı bir parantez açan tecrübeli teknik adam, görev süresi boyunca desteğini her zaman yanında hissettiğini belirterek, "Gerçek büyük Düzcespor taraftarına ayrıca teşekkür etmek isterim" dedi. Nedim Akbulut, açıklamasını Düzcespor camiasına başarı dilekleriyle tamamlayarak, "Düzcespor'un bundan sonraki yolculuğunda başarılar diliyor, herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum" sözleriyle veda etti. - DÜZCE

