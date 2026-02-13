Nereden nereye! Bir dönem fırtına gibiydi, şimdi yürümekte zorlanıyor

Profesyonel Amerikan güreşinde 23 yıllık kariyere imza atan John Cena'nın yürürken zorlandığı anlar kameralara yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Ringlerdeki güçlü performansıyla hafızalara kazınan Cena'nın yavaş ve temkinli adımlarla ilerlediği görülen görüntüler, hayranlarını şaşırttı.

"NEREDEN NEREYE" YORUMLARI

Videoyu izleyen birçok kişi, yıllar içindeki değişime dikkat çekerek "Nereden nereye" yorumunda bulundu. Bazı kullanıcılar ise uzun yıllar süren yoğun spor kariyerinin fiziksel etkilerine vurgu yaptı.