Netanyahu'nun savaş sonrası planı deşifre oldu! Gazze'de tampon bölge oluşturmayı planlıyor

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Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail ordusu Gazze'de 15 binden fazla Filistinliyi katlederken, bölgeyi adeta kan gölüne çevirdi. Geçici ateşkesin 7. günde sona ermesiyle saldırılarına yeniden başlayan İsrail'de basın, savaşın sonunda Gazze ile ilgili planı da açık etti. İsrail'in Hamas'ın sınıra yakın askeri yetenekler toplayıp Tel Aviv'i yeniden şaşırtmaması için sınırın Gazze tarafında bir tür güvenlik tamponu oluşturulacağını aktardı.

"İSRAİLLİ YETKİLİ GAZZE'DE TAMPON BÖLGE İDDİASINI DOĞRULADI"

İsrail'in savaşın sonunda Gazze'de bir tampon bölge oluşturacağı ve bu plandan ABD'nin haberdar edildiği iddia edilmişti. The Times of Israel gazetesine konuşan İsrailli bir yetkili bu iddiayı doğruladı.

"HAMAS'IN İSRAİL'İ YENİDEN ŞAŞIRTMAMASI İÇİN ADIM ATILACAK"

Adının açıklanmaması koşulu ile konuşan yetkili İsrailli gazeteye şunları söyledi; "İsrail'de, 7 Ekim saldırısı göz önüne alındığında, savaş bittiğinde Gazze'yi nasıl görmek istediğimiz konusunda tartışmalar var. Savunma teşkilatı, Hamas'ın sınıra yakın askeri yetenekler toplayıp İsrail'i yeniden şaşırtmaması için sınırın Gazze tarafında bir tür güvenlik tamponundan bahsediyor. Bu bir güvenlik tedbiridir, siyasi bir tedbir değil. Yetkili, sınırın Gazze tarafında kalmayı düşünmüyoruz."

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

15 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze'deki çatışmalarda 72, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü. Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 207'ye yükseldi.

BATI ŞERİA VE KUDÜS'TE ÖLÜ SAYISI 254

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 254 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı. İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı. İsrail ordusu ,1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.