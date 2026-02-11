Netanyahu, Trump ile İran Müzakerelerini Görüşecek - Son Dakika
Netanyahu, Trump ile İran Müzakerelerini Görüşecek

11.02.2026 11:49
Netanyahu, ABD'deki görüşmesinde İran nükleer müzakereleri ve bölgesel konuları ele alacak.

(ANKARA) - İsrailBaşbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin İran'la yürüttüğü nükleer müzakereler hakkında, ABD Başkanı Donald Trump ile bugün gerçekleştireceği görüşme öncesinde, Washington'da ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Başkanı'nın danışmanı ve damadı Jared Kushner ile bir araya geldi.

Washington'u ziyaret eden Netanyahu ABD Başkanı Donald Trump ile bugün, ABD'nin İran'la yürüttüğü nükleer müzakereler hakkında görüşecek. Netanyahu görüşme öncesinde, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Başkanı'nın danışmanı ve damadı Jared Kushner ile de bir araya geldi. İsrail medyasında yer alan haberlere göre görüşmede taraflar çeşitli bölgesel konuları ele aldı. Witkoff ve Kushner, İran'la Umman'da cuma günü yapılan ilk tur görüşmeler hakkında Netanyahu'ya bilgi verdi.

Netanyahu bugünkü görüşmeler öncesinde yaptığı açıklamada, "Trump'a, yalnızca İsrail için değil, barış ve güvenlik isteyen herkes için önemli olan İran'la müzakerelere ilişkin ilkeler sunacağım... Bana göre bunlar, Orta Doğu'da barış ve güvenlik isteyen herkes için önemli ilkelerdir" dedi.

Netanyahu'nun askeri sekreteri Tümgeneral Roman Gofman, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin vekil direktörü Gil Reich da ziyarette Netanyahu'ya eşlik ediyor. İsrail basınına konuşan İsrailli yetkililer Trump ile yapılacak görüşmenin "strateji belirleyici bir oturum" olduğunu söylüyor. Toplantının geçen hafta yeniden başlayan ABD-İran müzakerelerinin başarısız olması halinde, ABD'nin olası bir askeri  müdahalesi ihtimaline de odaklanacağı belirtildi.

İran ve ABD arasında geçen yıl Umman'da yapılan nükleer müzakereler, İsrail'in haziran ayında İran'a saldırmasıyla sekteye uğramış, taraflar arasında diplomatik temaslar durdurulmuştu.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Ermenistan'da yaptığı açıklamada, bu hafta, İran ile göüşmelere ilişkin, şu an belirlenmiş bir "kırmızı çizgi" bulunmadığını, ancak Trump'ın geniş ve kapsamlı bir anlaşma hedeflediğini söyledi. "İran'la görüşmelerde kırmızı çizgiler olacaksa, bunları Trump belirleyecek" diyen Vance, "Başkan anlamlı bir anlaşma istiyor. İran'la bir anlaşmaya varılması herkesin yararına olur" ifadelerini kullandı.

İran'ın ise arabuluculara, nükleer dosya konusunda bir mutabakat sağlanmadan füze programı ya da bölgedeki vekil güçleri meselesini bu aşamada görüşmeye hazır olmadığını ilettiği belirtiliyor. Tahran, balistik füze konusunun gündeme gelmesi halinde bu konuda taviz vermeyeceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

Donald Trump, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

12:22
