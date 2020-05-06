Nevşehir Belediye Başkani Arı, Bakanlar Kurum ve Kasapoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nu ziyaret etti.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Arı'nın Ankara'daki temasları kapsamında ilk olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ile bir araya geldi.



Nevşehir Belediyesinin geri dönüşüm, sıfır atık, kentsel dönüşüm başta olmak üzere çeşitli projelerine ilişkin bilgi veren Arı, daha sonra Bakan Kurum başkanlığında gerçekleştirilen Nevşehir Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.



Gençlik ve Spor Bakanlığını da ziyaret eden Arı, kentte spor alanında yürüttükleri faaliyetler hakkında Bakan Kasapoğlu'na bilgi verdi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Arı, "Nevşehir'i her yönüyle marka şehir yapacağız. Vatandaşlarımızın daha huzurlu daha mutlu daha yaşanılabilir bir kentte yaşaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İnşallah hayata geçireceğimiz birbirinden önemli projelerimizle bunu hep birlikte başaracak şehrimizi inşa, gönülleri ihya edeceğiz." dedi.