Nevşehir Belediyespor ilk devrenin son maçında Darıca deplasmanında - Son Dakika
Son Dakika Spor Nevşehir Belediyespor ilk devrenin son maçında Darıca deplasmanında - Son Dakika Spor

Nevşehir Belediyespor ilk devrenin son maçında Darıca deplasmanında

6 saat önce

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, ilk devrenin son maçında 15 Aralık Pazar günü Darıca Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak.

Nevşehir Belediyespor ilk devrenin son maçında Darıca deplasmanında, System.String[]

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, ilk devrenin son maçında 15 Aralık Pazar günü Darıca Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak. Kırmızı beyazlı ekipte hedef mutlak 3 puan.


Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu yönetiminde son haftalarda iyi bir çıkış yakalayan Nevşehir Belediyespor, ligin 17. haftasında Darıca Gençlerbirliği karşısında 3 puan arayacak. Müsabaka öncesinde Nevşehir Belediyespor 27 puanla Darıca Gençlerbirliği'nin üzerinde averajla 4. sırada yer alırken aynı puana sahip Darıca Gençlerbirliği ise 5. sırada bulunuyor.


15 Aralık 2019 Pazar günü Darıca İlçe Stadı'nda oynanacak ve İstanbul Bölgesi Klasman Hakemlerinden Mehmet Türkmen'in yöneteceği Darıca Gençlerbirliği-Nevşehir Belediyespor müsabakası saat 13.30'da başlayacak. Müsabakada Türkmen'in yardımcılıklarını ise yine İstanbul bölgesinden Erol Ernek ve Özgür Tolga Özcan yapacak. - NEVŞEHİR

Darıca Gençlerbirliği, Nevşehir, Aralık, Darıca, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç: Ölmüş ise bıçak görevini yapmıştır
Ceren Özdemir'in katil zanlısının ilk duruşmasının tarihi ve saati belli oldu Günlük burç yorumları 14 Aralık 2019 Cumartesi (Haftalık burç yorumları) Kocasının kazma sapıyla döverek öldürdüğü kadın toprağa verildi

Son Dakika Haberleri
18:00 Göztepe (FOTOĞRAFLAR) - Son Dakika Spor
18:00 Görme Engelliler Futsal Milli Takımı, dünya dördüncüsü oldu - Son Dakika Spor
17:58 Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor
17:56 Konyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor
17:51 Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 - Göztepe: 1 (İlk yarı) - Son Dakika Spor
17:42 Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal: Bir gol atsak maçı çevirirdik - Son Dakika Spor
17:22 Loris Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla'nın takvim pozları yürek hoplattı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 18:06:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Nevşehir Belediyespor ilk devrenin son maçında Darıca deplasmanında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]