Nevşehir'de Yeni Huzurevi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Nevşehir'de Yeni Huzurevi Açıldı

Nevşehir\'de Yeni Huzurevi Açıldı
09.01.2026 18:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile Bakanı Göktaş, Kapadokya Huzurevi'ni hizmete açarak yaşlılara yönelik desteği artırdı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş "Sosyal devlet anlayışının bir kamu hizmeti olmanın ötesinde, bir medeniyet tercihi ve gelecek vizyonu olduğunu vurguladı. Bakan Göktaş, yaşlılara yönelik hizmetlerin bütüncül bir yaklaşımla sürdürüldüğünü de ifade etti.

Nevşehir'de yapımı tamamlanan Kapadokya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açıldı. 105 kişilik kapasiteye sahip merkez, yaşlılara güvenli, huzurlu ve sosyal bir yaşam alanı sunacak.

Açılış töreninde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, güçlü devlet anlayışının yalnızca ekonomik ve teknolojik gelişmelerle değil, insanına hayatın her evresinde sunduğu hizmetlerle ölçüldüğünü belirtti. Sosyal devlet anlayışının bir kamu hizmeti olmanın ötesinde, bir medeniyet tercihi ve gelecek vizyonu olduğunu vurgulayan Bakan Göktaş, yaşlılara yönelik hizmetlerin bütüncül bir yaklaşımla sürdürüldüğünü ifade etti.

Bakan Göktaş, ulusal vefa programı kapsamında 81 ilde yaşlıların kendi evlerinde desteklendiğini belirterek, Nevşehir'de 560 vatandaşın bu hizmetten yararlandığını söyledi. Evde Bakım Yardımı kapsamnda ise Nevşehir'de bu ay itibarıyla 1.790 kişinin destek aldığını kaydetti.

Türkiye genelinde 471 kamu ve özel huzurevinde 29 bin 745 yaşlının yatılı bakım ve rehabilitasyon hizmeti aldığını ifade eden Bakan Göktaş, Nevşehir'de ise 2 huzurevinde 82 yaşlının bu hizmetlerden faydalandığını belirtti. Yeni açılan Kapadokya Huzurevi ile kentte yaşlılara yönelik hizmet kapasitesinin önemli ölçüde artırıldığını dile getirdi.

Konuşmasında Hacıbektaş Rıfat Kartal Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine de değinen Bakan Göktaş, mevcut fiziki şartlar nedeniyle risk barındıran huzurevi yerine Hacıbektaş ilçesine yeni bir huzurevi kazandırılacağını açıkladı. Arsa tahsisinin yapıldığını belirten Göktaş, proje ve planlama sürecinin tamamlanmasının ardından yapım çalışmalarına başlanacağını söyledi.

Bakan Göktaş daha sonra Kapadokya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan yaşlıların atölye çalışmalarını inceledi. Burada huzurevi sakinleri ile de bir süre sohbet etti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kapadokya, Nevşehir, Politika, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nevşehir'de Yeni Huzurevi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüpten sızan gazdan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti, eşi yoğun bakımda Tüpten sızan gazdan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti, eşi yoğun bakımda
Tarihi zafer PSG, 905’te gelen gol sonrası şampiyon Tarihi zafer! PSG, 90+5'te gelen gol sonrası şampiyon
Fırtına, iskelede çalışan işçileri denize düşürdü Bir kişi hayatını kaybetti Fırtına, iskelede çalışan işçileri denize düşürdü! Bir kişi hayatını kaybetti
Trump, İran’ı açık açık tehdit etti: Bunu yaparsanız ülkeyi çok sert vuracağız Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: Bunu yaparsanız ülkeyi çok sert vuracağız
Grönland için ilginç çözüm: Danimarka ABD’ye çeyiz olarak versin Grönland için ilginç çözüm: Danimarka ABD'ye çeyiz olarak versin
DEM Parti’nin TBMM’deki Halep protestosuna gazeteci Kemal Öztürk’ten tepki DEM Parti'nin TBMM'deki Halep protestosuna gazeteci Kemal Öztürk'ten tepki

19:37
TFF, bahis nedeniyle 43 antrenörü PFDK’ye sevk etti
TFF, bahis nedeniyle 43 antrenörü PFDK'ye sevk etti
18:58
Maduro’nun serbest kalma ihtimalini bu sözlerle açıkladı
Maduro'nun serbest kalma ihtimalini bu sözlerle açıkladı
18:27
Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı
Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı
18:06
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
16:57
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam’a gitti
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam'a gitti
16:55
Mutlu son Galatasaray’ın yeni yıldızı İstanbul’a geldi
Mutlu son! Galatasaray'ın yeni yıldızı İstanbul'a geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 20:04:58. #7.11#
SON DAKİKA: Nevşehir'de Yeni Huzurevi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.