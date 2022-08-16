ABD'nin Wyoming ve Alaska eyaletlerinde ön seçimler yapılıyor

NEW ABD'nin Wyoming ve Alaska eyaletlerinde bugün yapılacak "primary" denilen ön seçimlerde bütün gözler eski Başkan Donald Trump'ın desteklediği adaylar ile Trump karşıtı adaylara çevrildi.

Ülkede 8 Kasım'da yapılacak ara seçimler öncesi devam eden ön seçim maratonunda halk kendi bölgelerindeki yerel, federal ve kongre aday adaylarını belirlemek için sandığa gidiyor.

Özellikle bugünkü ön seçimler, kasımdaki ara seçimler öncesi, Trump ve onun desteklediği, kendisiyle aynı söyleme sahip Cumhuriyetçi isimlerin gücünü gösteren son yarışlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Trump, şu ana kadar Arizona'dan Georgia'ya kadar birçok eyalette yapılan ön seçimlerde kendine yakın adayları destekleyerek, Cumhuriyetçi Partiyi kendi çizgisinde şekillendirme mücadelesine büyük ölçüde hakim olmayı başardı.

6 Ocak Kongre baskını nedeniyle Trump'ı görevden almak için Şubat 2021'de Demokratların safında Temsilciler Meclisinde oy kullanan 10 Cumhuriyetçi milletvekilinden 4'ü seçimlere girmedi, 3'ü ön seçimleri Trump'ın desteklediği adaylara karşı yarışı kaybetti. Sadece California'dan David Valadao ve Washington'dan Dan Newhouse, Trump'a rağmen ön seçimleri kazanan 2 Cumhuriyetçi aday oldu.

Trump'ın parti içindeki en büyük hasmı Cheney'nin kaybetmesi bekleniyor

Wyoming eyaletinde, Cumhuriyetçi Parti içinde Trump karşıtı grubun bayraktarlığını yapan Temsilciler Meclisi üyesi Liz Cheney, bugün Kongre'deki koltuğunu korumak için Trump'ın tam destek verdiği aday Harriet Hageman'e karşı mücadele verecek.

Eyaletteki son anketlere göre, 2020 seçimlerini büyük bir farkla kazanan ve Hageman'in yaklaşık 30 puan arkasından gelen Cheney'nin, ön seçimleri kaybetmesi bekleniyor.

Wyoming eyalet temsilcisi ve Cheney'in destekçisi Landon Brown, AP'ye yaptığı açıklamada, "Anket rakamlarının hala yanlış olduğunu ümit ediyorum. Eğer Cheney kaybederse gerçekten çok yazık olacak. Trump'ın Cumhuriyetçi Parti üzerinde ne kadar büyük bir hakimiyeti olduğunu gösterecek." yorumunda bulundu.

Cheney'nin, Kongredeki koltuğunu koruyabilmesi için ön seçimlerde kendisi için oy kullanmaya yetecek kadar eyaletteki Demokrat seçmeni ikna etmesine bağlı olduğu değerlendiriliyor.

Ancak, Trump'a karşı olan mücadelesinden dolayı bazı Demokratlar Cheney'nin arkasında toplanmış olsa da, 2020 seçimlerinde Demokratlara sadece yüzde 26 oy çıkan eyalette bir fark yaratmak için yeterli olmadığı düşünülüyor.

Eyaletteki ve ülkedeki birçok Cumhuriyetçi, Trump'a yönelik açık sözlü eleştirileri nedeniyle Cheney'yi aforoz etmişti. Temsilciler Meclisindeki partililer, Cheney'yi geçen yıl 3 numaralı meclis lideri konumundan aşağı indirmiş, en son Wyoming Cumhuriyetçi Ulusal Komitesi de kendisine sansür uygulama kararı almıştı.

Cheney, seçim kampanyası sırasında verdiği son reklamda duruşunu savunarak, "Gerçeklerden vazgeçersek ABD özgür kalamaz. 2020 Başkanlık seçimlerinin çalındığı yalanı hilekarcadır." ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan Cheney'nin Kongre adaylığını kaybedecek görünmesine rağmen bu süreçte 15 milyon dolardan fazla bağış toplaması, 2024'te yapılacak Başkanlık seçimlerine aday olup olmayacağı spekülasyonlarını da körüklüyor.

Cheney, bu konudaki sorulara, şimdilik, Trump'ın Beyaz Saray'ı yeniden ele geçirmesini engellemesi için alenen mücadele etmeye devam etmesi dışında bir amacının olmadığı yanıtını veriyor.

Alaska'da yeni seçim yasası Trump'ın elini zayıflatıyor

Alaska eyaletinde de 6 Ocak Kongre Baskını olayları nedeniyle Trump'ın azledilmesi için oy kullanan Cumhuriyetçi Senatör Lisa Murkowski'nin bugünkü yarışı nasıl bitireceği merak ediliyor.

Ilımlı Cumhuriyetçi olarak bilinen Murkowski, Trump'ın azledilmesi için geçen sene Demokratların safında oy kullanan 7 Cumhuriyetçi senatörden 8 Kasım'da yapılacak ara seçimlerde sandıkta yarışacak tek kişi olarak öne çıkıyor.

Alaska'da Murkowski bugün 18 aday adayına karşı yarışacak. Bunların içinden en güçlü aday olarak, geçen ay Trump'ın Anchorage'de bizzat seçim mitingi düzenleyerek destek verdiği Kelly Tshibaka geliyor.

Alaska'da yeni değiştirilen eyalet seçim yasasına göre, hangi partiden olduğuna bakılmaksızın, aday adaylarından en fazla oy alan ilk 4 aday, kasımda yapılacak ara seçimlerde oy pusulasına girmeye hak kazanacak.

Yeni seçim yasasının Trump'ın desteklediği adayın elini zayıflatırken, Murkowski'nin Kongre yarışında şansını yükselttiği kaydediliyor.

- Sarah Palin, Kongre için mücadele veriyor

Alaska'da Trump'ın desteklediği ve medyanın odak noktası olduğu diğer bir isim de, eski Alaska Valisi ve 2008 Başkanlık seçimlerinde John McCain'in başkan yardımcısı adayı olarak adını duyuran Sarah Palin.

Kongre Temsilciler Meclisine aday olan Palin, Alaska'da 49 yıl milletvekilliği yaptıktan sonra hayatını kaybeden Don Young'ın yerini doldurmayı hedefliyor.

Palin'in yaklaşık 15 yıl aradan sonra siyaset sahnesine çıkışı ülkede farklı yorumlara neden olurken, siyasi analistler eski başkan yardımcısı adayının Kongreye girme ihtimalinin yüksek olduğu değerlendirmesi yapıyor.

Öte yandan aynı kulvarda yarışmıyor olsalar bile Palin, Alaska'daki yeni seçim yasası nedeniyle Murkowski'yi eleştirerek, "Bu yeni yasa, Demokratlara ve Alaska'daki diğer siyasi hanedan aile üyeleriyle, Cumhuriyetçi adaylığı kazanma şansı olmayan Senatör Murkowski'ye fayda sağlamak için tasarlandı." değerlendirmesinde bulundu.

Kasıma kadar ülkede 7 eyalet daha ön seçim yapacak

Ön seçimin yapılacağı 2 eyalette kongre adaylarının yanı sıra diğer eyalet içi ve yerel pozisyonlar için de binlerce aday mücadele edecek. Ara seçimlere kadar ülkede ön seçim yapacak 7 eyalet daha bulunuyor. 23 Ağustos'ta Florida ve New York, 6 Eylül'de Massachusetts, 13 Eylül'de Delaware, New Hampshire ve Rhode Island, en son olarak Louisiana 8 Kasım'da ön seçim için sandığa gidecek.

Louisiana'da Senato adayını 10 Aralık 2022'de seçeceği için ön seçimler ara seçimin gerçekleşeceği günde yapılacak.

Kasım ayında Kongre ara seçimleri düzenlenecek

Amerikalılar, 8 Kasım 2022'de yapılacak ara seçimlerde, Kongrenin Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı, Senatodaki 100 sandalyenin de 35'i için sandığa gidecek.

ABD seçim sisteminde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyelerinin tamamı, biri ABD başkanının seçildiği genel seçimlerde, diğeri de ara seçimde olmak üzere her iki yılda bir sandığa gidiyor.

6 yıllığına seçilen Kongrenin 100 üyeli Senato kanadının üçte biri de her iki yılda bir seçime giderek yenileniyor.

Seçimler öncesi aday adayı olan kişiler, bulundukları bölgelerde yapılan ön seçimlere girerek kazanmaları halinde diğer adayları geride bırakıyor ve diğer parti adayı ile sandıkta yarışmak üzere oy pusulasına giriyor.