New York Borsası Düşüşle Kapandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

New York Borsası Düşüşle Kapandı

06.02.2026 01:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yapay zeka ve işgücü piyasası endişeleriyle New York borsası değer kaybetti; Dow Jones %1,20 düştü.

New York borsası, yapay zeka ve ABD işgücü piyasasının durumuna dair endişelerle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 590 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,20 azalarak 48.908,41 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,23 azalışla 6.798,11 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,59 kayıpla 22.540,59 puana indi.

Yapay zekayla ilgili endişeler, teknoloji hisselerini baskı altına alırken, pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Analistler, şirketlerin yapay zekaya yaptığı büyük harcamaların kısa sürede somut ve ölçülebilir kazançlara dönüşüp dönüşemeyeceği ve yüksek değerlemelerin sürdürülebilirliği konusunda yatırımcı kaygılarının arttığını belirtti.

Şirket bilançoları yakından takip edilirken, Alphabet'in bilançosunun şirketin yapay zeka harcamalarını artırmayı planladığına işaret etmesi sonrası teknoloji hisselerindeki kayıplar derinleşti.

Dün, piyasa kapanışının ardından finansal sonuçlarını açıklayan Alphabet'in geliri ve karı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde beklentileri aşsa da sermaye harcamalarının 2025 düzeyinin neredeyse 2 katına çıkacağını açıklaması sonrası hisseleri yüzde 0,6 geriledi.

Qualcomm hisseleri de 3 aylık dönemde gelir ve karının beklentilerin üzerinde olmasına rağmen küresel bellek sıkıntısı nedeniyle kazanç tahminlerinin beklentilerin altında kalmasının etkisiyle yüzde 8,5 değer kaybetti.

Piyasa kapanışının ardından bilançosunu açıklayacak Amazon'un hisseleri ise yüzde 4,4 düştü.

Analistler, hızla gelişen yapay zeka araçlarının yazılım şirketlerine olan talebi azaltarak sektörde kar marjlarının daralmasına yol açabileceğine dair endişelerle yazılım hisselerindeki satış baskısının da devam ettiğini aktardı. Oracle, CrowdStrike ve Salesforce hisseleri sırasıyla yüzde 6,9, yüzde 9,2 ve yüzde 4,8 geriledi.

Makroekonomik tarafta işgücü piyasasına ilişkin veriler takip edildi.

ABD'de JOLTS açık iş sayısı, Aralık 2025'te 6 milyon 542 bin ile Eylül 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 31 Ocak ile biten haftada, önceki haftaya kıyasla 22 bin kişi artarak 231 bine yükseldi ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Danışmanlık şirketi Challenger, Gray & Christmas'ın açıkladığı ABD merkezli işverenlerin duyurduğu işten çıkarmaların sayısı da ocakta geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 118 artarak 108 bin 435'e çıktı ve 2009'dan bu yana kaydedilen en yüksek ocak ayı seviyesine ulaştı.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Dow Jones, New York, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Düşüşle Kapandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni görüntüler ortaya çıktı “Taksi beni sevmiyor“ dedi, durağı talan etti Yeni görüntüler ortaya çıktı! "Taksi beni sevmiyor" dedi, durağı talan etti
Sakarya’da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı Sakarya'da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı
Pedofili sapık Epstein’in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler

23:36
Domenico Tedesco, UEFA listesine eklemeyeceği iki ismi açıkladı
Domenico Tedesco, UEFA listesine eklemeyeceği iki ismi açıkladı
23:15
Tahliye olan Zeydan Karalar’dan ilk açıklama
Tahliye olan Zeydan Karalar'dan ilk açıklama
23:06
Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi
Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi
22:40
Suriye’de düzenlenen silahlı saldırılarda 3 güvenlik görevlisi yaralandı
Suriye'de düzenlenen silahlı saldırılarda 3 güvenlik görevlisi yaralandı
22:33
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı
22:22
İran, Basra Körfezi’nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 02:56:42. #7.11#
SON DAKİKA: New York Borsası Düşüşle Kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.