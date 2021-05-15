New York Times, Demokratlar arasındaki "Filistin çatlağının" büyüdüğüne dikkati çekti - Son Dakika

New York Times, Demokratlar arasındaki "Filistin çatlağının" büyüdüğüne dikkati çekti

15.05.2021 20:39
New York Times, Demokratlar arasındaki

The New York Times (NYT) gazetesi, bölgede son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından Demokrat Joe Biden yönetimi ile Kongredeki Demokratlar arasındaki "Filistin çatlağının" derinleştiğine işaret etti.

The New York Times (NYT) gazetesi, bölgede son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından Demokrat Joe Biden yönetimi ile Kongredeki Demokratlar arasındaki "Filistin çatlağının" derinleştiğine işaret etti.

NYT'de "Sol kesim Filistinlileri savunurken, Demokratlar arasındaki İsrail gerilimi büyüyor" başlıklı bir haber yayımlandı.

Haberde, Demokrat Parti içindeki aktivist isimlerin İsrail-Filistin meselesinde Filistin'in haklarını savundukları, Biden yönetiminin ise gelenekselci bir tavırla İsrail'e koşulsuz desteğini sürdürdüğü belirtildi.

Biden'ın yaklaşık 50 yıllık siyasi hayatında İsrail'e destek verdiğinin ifade edildiği haberde, Demokrat çevredeki tutumun değiştiği vurgulandı.

Demokrat vekillerin Filistin oturumu anımsatıldı

ABD Kongresindeki bir grup Demokratın 13 Mayıs Perşembe günü düzenledikleri Temsilciler Meclisi oturumunda Filistin konusundaki keskin görüş ayrılıklarını ortaya koyduklarının belirtildiği haberde, New York Vekili Alexandria Ocasio-Cortez'in doğrudan Biden'ı eleştirdiği anımsatıldı.

Biden'ın, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını "meşru müdafaa hakkı olarak nitelendirmesini eleştiren Ocasio-Cortez'in, "Filistinlilerin yaşamaya hakkı yok mu? Buna inanıyor muyuz? İnanıyorsak bunun için de bir sorumluluğumuz var." sözleri hatırlatıldı.

Arap-Amerikan Enstitüsü Kurucusu James Zogby de NYT'ye yaptığı açıklamada, "Parti tabanı, parti kuruluşunun olduğu yerden çok farklı bir yere kayıyor. 'Siyahilerin hayatı önemli.' diyorsak, 'Filistinlilerin hayatı önemlidir.' demek de zor olmasa gerek." değerlendirmesinde bulundu.

Demokrat kanatta dil değişimi

ABD'de gerek Cumhuriyetçi gerek Demokrat yönetimin uzun yıllardır "işgal" ve "Filistin" gibi ifadeleri kullanmaktan kaçındığının belirtildiği haberde, şu andaki sol kanat Demokratların bu kelimeleri kullanmaktan çekinmediği kaydedildi.

Ayrıca söz konusu oturumdan bir gün sonra 150 etkili liberal insan hakları savunucusu grubun da yaptıkları ortak açıklamada, Filistinlilerle dayanışma mesajı verdiği, İsrail'in Kudüs'teki eylemlerini eleştirdiği ifade edildi.

Yahudiler arasında İsrail'e bakış farkı var

Pew Araştırma Merkezinin geçen hafta yayımladığı bir anketin sonuçlarına da yer verilen haberde, ankete katılan ABD'deki 65 yaş üstü Yahudilerin 3'te 2'si kendilerini İsrail ile bağlantılı hissettiklerini bildirirken, 30 yaş altı Amerikalı Yahudilerin ise sadece yüzde 48'inin bu yönde görüş bildirdiklerine işaret edildi.

The New York Times, Filistin, New York, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel New York Times, Demokratlar arasındaki 'Filistin çatlağının' büyüdüğüne dikkati çekti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İzmir'de seyirci krizi büyüyor! Göztepe'de yönetim maça gitmeme kararı aldı İzmir'de seyirci krizi büyüyor! Göztepe'de yönetim maça gitmeme kararı aldı Aslan, Yeni Malatya karşısında ilk dakikalarda kapalı savunmayı açamıyor! Canlı anlatım Aslan, Yeni Malatya karşısında ilk dakikalarda kapalı savunmayı açamıyor! Canlı anlatım Fenerbahçe, ilk dakikalarda Kayseri yarı alanına yerleşti! Canlı anlatım Fenerbahçe, ilk dakikalarda Kayseri yarı alanına yerleşti! Canlı anlatım Muharrem İnce'nin partisinin ismi ve logosu sızdı Muharrem İnce'nin partisinin ismi ve logosu sızdı Güldür Güldür Show'un Mustafa Sarıgül skeci sosyal medyada gündem oldu Güldür Güldür Show'un Mustafa Sarıgül skeci sosyal medyada gündem oldu Hamas saldırılara karşılık verdi, o anda plajda olan İsrailliler korku içinde sığınaklara kaçtı Hamas saldırılara karşılık verdi, o anda plajda olan İsrailliler korku içinde sığınaklara kaçtı AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem: Bakan Soylu büyük bir tehdit altında, onu korumamız lazım AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem: Bakan Soylu büyük bir tehdit altında, onu korumamız lazım Guardiola'yı çıldırtan kare! Ünlü teknik adamın kızı, ezeli rakip futbolcusuyla dudak dudağa yakalandı Guardiola'yı çıldırtan kare! Ünlü teknik adamın kızı, ezeli rakip futbolcusuyla dudak dudağa yakalandı

Son Dakika Haberleri
13:00 İsrail saldırmaya devam ediyor! Bölgeden gelen görüntüler tüyler ürpertti
12:48 Aşı sevkiyatları planlandığı gibi giderse, 20 yaş üstü herkes Temmuz'da aşılanmış olacak
12:28 Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı!
11:46 Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun
11:41 Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaç için uzmanlar uyarıyor: İlk semptomlar görüldüğünde kullanılmalı
11:37 Annesinin sevgilisini bıçaklayan 19 yaşındaki genç: Bana saldırdı, kendimi korudum
11:01 Delta Havayolları yeni işe alımlara koronavirüs aşı zorunluluğu getirdi!
10:40 Esnafın 17 Mayıs beklentisi: Kafalardaki soru işaretlerini giderin
10:36 Kripto Tosuncuk'la ilgili çember daraldı: Operasyonda geri sayım başladı
10:31 İçişleri Bakanlığı'ndan 'Şampiyonluk kutlama' genelgesi! Kutlamalarına izin verilmeyecek
İsrail'in saldırılarına dünyadan tepki var! 11 ülkede protesto yürüyüşleri düzenlendi İsrail'in saldırılarına dünyadan tepki var! 11 ülkede protesto yürüyüşleri düzenlendi         
20:20
Son Dakika: Türkiye'de 15 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 236 kişi vefat etti, 11 bin 472 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 236 kişi vefat etti, 11 bin 472 yeni vaka tespit edildi         
19:59
Şampiyonluk yolunda son virajda Beşiktaş, deplasmanda Göztepe'yle karşılaşıyor! Canlı anlatım Şampiyonluk yolunda son virajda Beşiktaş, deplasmanda Göztepe'yle karşılaşıyor! Canlı anlatım         
19:17
Medya devlerinin binasına vur emrini veren İsrailli subaydan küstah sözler: Peygambere salavat getir Medya devlerinin binasına vur emrini veren İsrailli subaydan küstah sözler: Peygambere salavat getir         
19:13
Ailesini rehin alan şahıs, babasını öldürdü! 3'ü jandarma 6 kişiyi de yaraladı Ailesini rehin alan şahıs, babasını öldürdü! 3'ü jandarma 6 kişiyi de yaraladı         
18:49
Vali Yerlikaya ile görüşen yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı uyardı: Sakın kapıları zorlamayın, yaptırımları ağır olacak Vali Yerlikaya ile görüşen yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı uyardı: Sakın kapıları zorlamayın, yaptırımları ağır olacak         
18:10
Göztepe maçı öncesi kalabalık Beşiktaş kafilesi kriz çıkardı Göztepe maçı öncesi kalabalık Beşiktaş kafilesi kriz çıkardı         
17:11
İsrail'den gelen yolculardan PCR testi istenecek İsrail'den gelen yolculardan PCR testi istenecek         
16:07
Her şeyden habersiz yolda yürüyen yayalara tır çarptı: 2 ölü, 5 yaralı Her şeyden habersiz yolda yürüyen yayalara tır çarptı: 2 ölü, 5 yaralı         
15:53
Son Dakika! İsrail, Gazze'de uluslararası televizyonların bulunduğu 13 katlı bir binayı vurdu Son Dakika! İsrail, Gazze'de uluslararası televizyonların bulunduğu 13 katlı bir binayı vurdu         
15:22
Bu akşamki maçın ardından Emre Belözoğlu dönemi sona eriyor Bu akşamki maçın ardından Emre Belözoğlu dönemi sona eriyor         
13:47
Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı! Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı!         
12:28
Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun         
11:47
Annesinin sevgilisini bıçaklayan 19 yaşındaki genç: Bana saldırdı, kendimi korudum Annesinin sevgilisini bıçaklayan 19 yaşındaki genç: Bana saldırdı, kendimi korudum         
11:37
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok         
07:54
Suriye'den İsrail tarafına 3 roket atıldı Suriye'den İsrail tarafına 3 roket atıldı         
22:27
Mide bulandıran olay! Takdir belgesi karşılığında kız öğrencilere cinsel istismarda bulundu Mide bulandıran olay! Takdir belgesi karşılığında kız öğrencilere cinsel istismarda bulundu         
21:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2021 20:48:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: New York Times, Demokratlar arasındaki "Filistin çatlağının" büyüdüğüne dikkati çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement