Niğde'de Taşımalı Eğitime Ara Verildi
Niğde'de Taşımalı Eğitime Ara Verildi

13.01.2026 08:40
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Niğde'de taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre, il genelinde buzlanma ve don hadisesi beklendiği, bu durumun ulaşımda aksamalara yol açabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda il genelinde köy ve kasabalardan yapılan taşımalı eğitime 13 Ocak 2026 Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Çiftlik ilçemizde ise eğitim-öğretime tamamen ara verilmiştir. Taşımalı eğitim kapsamında bulunmayan diğer il ve ilçe merkezlerinde eğitim-öğretime devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Niğde

