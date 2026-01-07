Niğde, Uluslararası Toplantıya Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika
Niğde, Uluslararası Toplantıya Ev Sahipliği Yapıyor

07.01.2026 12:25
Niğde Belediyesi, UCLG-MEWA ile protokol imzalayarak Nisan'da uluslararası yönetim kurulu toplantısına ev sahipliği yapacak.

Niğde Belediyesi ile Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) arasında 19-21 Nisan'da düzenlenecek yönetim kurulu toplantısı için "Ev Sahibi Kent" protokolü imzalandı.

Niğde Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen basın toplantısına, UCLG-MEWA Genel Sekreter Yardımcısı Ali Murat Duman ile Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve yardımcıları katıldı.

Duman, toplantıda yaptığı konuşmada, teşkilatın dünyada Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde yerel yönetimler ağını temsil eden bir kuruluş olduğunu söyledi.

Temel misyonlarının BM nezdindeki sürdürülebilir kalkınma amaçları olduklarını belirten Duman, küresel gündemini yerele, yerel gündemi de küresel gündemlere taşımak olduğunu dile getirdi.

Kardeşlik uygulamasına aracılık yaptıklarını ifade eden Duman, şunları kaydetti:

"Üyelerimizin uluslararası arenada görünürlüklerini artırmak ve birbirleriyle olan ilişkilerini geliştirmek temel misyonlarımızdan birini teşkil ediyor. Niğde gerek tarihsel ve kültürel turizm potansiyeli başta olmak üzere birçok özelliği itibarıyla bizim yakından takip ettiğimiz çok kıymetli bir üyemiz. Belediye Başkanı da aynı zamanda UCLG-MEWA'nın Denetim Kurulu üyesi olması sıfatıyla bizim için bir başka kıymet taşıyor."

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de kentte Orta Doğu, Batı Asya ve Türkiye'den yerli ve yabancı belediye başkanlarını, alanında uzman akademisyen ve özel sektör temsilcilerini ağırlayacaklarını dile getirdi.

Önemli bir uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapacaklarını anlatan Özdemir, "Bu Niğde tarihinde bir ilk olacak. Toplantımızın ana teması yenilikçi şehir anlayışı başta olmak üzere akıllı şehir uygulamaları, akıllı su yönetimi, su stresi, iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele, yeşil dönüşüm, afetlere karşı dirençli şehirlerin inşası, akıllı ulaşım sistemleri, yerel diplomasi, belediyelerarası işbirliğinin güçlendirilmesi ve yerel güçlerin küresel etkiye dönüşmesi gibi günümüzün ve geleceğin kentlerini doğrudan ilgilendiren stratejik başlıklardan oluşmaktadır." diye konuştu.

Konuşmanın ardından UCLG-MEWA Genel Sekreter Yardımcısı Duman ve Belediye Başkanı Özdemir yönetim kurulu toplantısı protokolünü imzaladı.

Kaynak: AA

